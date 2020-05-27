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Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem

Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 03.40'ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

Saat 04.09'da ise 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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