Akfen’den Balıkesir’de eğitime destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Okullardan Yarınlara" eğitime destek programına bağışçı olarak katılan Akfen İnşaat, Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hizmete sundu.

Akfen İnşaat, Balıkesir Valiliği ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 7 Ocak 2021 tarihinde imzaladığı protokol kapsamında Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde deprem riski taşıması nedeniyle 2020 eğitim – öğretim yılı başında boşaltılan Burhaniye Anadolu Lisesi’ni yıkıp yeniden hayata geçirmeyi taahhüt etmişti. 9 aylık sürede tamamen yıkılıp yeniden inşa edilen 650 öğrencinin bulunacağı 16 derslikli okul, yeni eğitim-öğretim sezonuna yetiştirildi. Okul, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın babasına ithafen Hasan Akın Anadolu Lisesi adını taşıyor. 2 bin 650 metrekarelik inşaat alanı bulunan okulda 16 derslik ve 1 laboratuvar yer alıyor.

Akfen, daha önce Ankara’da Ülkü Akın Ortaokulu ve Düzce’de Hikmet Akın Ortaokulu olmak üzere 2 okulu daha tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sunmuştu.