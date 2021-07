Akseki'deki orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akseki'de dumandan etkilenen 82 yaşında bir vatandaş hayatını kaybetti.

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Manavgat'taki orman yangınlarına karadan müdahale ediliyor

Bakan Pakdemirli: Manavgat yangını kontrol altında ancak Akseki'de devam eden bir yangın var

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."