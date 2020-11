Akşener: Gençlerimizin umudunu yeniden yeşertecek siyasi hareketiz

İYİ Parti Genel Başkan Akşener, Bursa’da otelde düzenlenen, partiye üye katılım töreninde konuştu.

İYİ Parti'nin fedakarlıklarla kurulduğunu söyleyen Akşener, tüm Türkiye'de örgütlendiklerini dile getirdi. Seçmenin son derece şuurlu ve teyakkuz halinde olduğunu belirten Akşener, “Bizim seçmenimiz, bütün araştırmalarda yüzde 97 ile partisine en sahip çıkan seçmen konumunda. Ne yapılırsa yapılsın, seçmenimiz bize karşı, partimize karşı soru işareti edinmiyor. Kendine dair seçmenimizin de ölçüleri var. Biz ne dedik? 'Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız'. Bugünün, bu çarpık düzenini; demokrasiyi getirerek, hukukun üstünlüğünü getirerek, çarçuru önleyerek, liyakatsizliği ortadan kaldırıp, akraba kayırmacılığını ortadan kaldırıp, liyakatli insanları bu ülkenin yönetimine getirip, kuvvetler ayrılığını gerçekleştirip, çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemize dair umudunu yeniden yeşertip, o umudun kalıcı hale getirilmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz. Buradan bir milim geri adım atmamız mümkün değildir. Sandalyelerimiz uğruna, 'yeniden bir şey olabilelim' uğruna, bu düzenin sahiplerinin karşısında ne kafa eğeriz ne fikrimiz değişir ne de ayağımız titrer” diye konuştu.

'OYUMUZ YÜZDE 14-15 BANDINDA'

Yapılan anketlere göre, partisinin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu belirten Akşener, "Bu başarı, teşkilatlarımızın iyi örgütlenmesinden dolayıdır. Türkiye’nin farklı noktalarına gidip vatandaşları dinliyorum. Gittiğim her yerde, her ilçede 1-2 kişi, derdini anlatınca öyle bir hale geliyor ki gerçekten kendini kaybediyor. Şimdi böyle bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Biz bunların her birini kamuoyuna mal eden muhteremlerin dikkatini çekmeye gayret eden bir muhalefet anlayışı içinde çalışıyoruz. Son zamanlarda kafa çıkarılmaya çalışılsa bile suni gündemler, Türkiye'de tutmuyor. Esnafı konuşma, çiftçiyi konuşma, köylüyü konuşma, işsiz genci konuşma, tenceresini kaynatmakta zorlanan kadını konuşma; ne ala memleket. Bizim derdimiz millet” dedi.

Meral Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun da katıldığı törende, partiye yeni üye olanlara rozetlerini taktı.