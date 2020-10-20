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Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı birçok turist, sıcak havayı fırsat bilerek plajlara akın etti. Sahillerdeki görüntüler yaz aylarını aratmadı.
Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı

Alanya'da hava sıcaklığı ekim ayının sonuna gelinmesine rağmen 30 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığı 27 derece, nem oranı ise yüzde 63 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı birçok tatilci de plajlara akın etti. Ekim ayının sonlarına gelinmesine rağmen Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra, Damlataş ve Galipdere plajları tatilcilerle doldu, taştı. Türkiye'nin birçok yerinde hava sıcaklığı düşmeye başlarken, Alanya'da yerli yabancı birçok turist yazdan kalma gün yaşadı. 

'ALANYA ÇOK GÜVENLİ, HERKESE TAVSİYE EDİYORUZ'

Alanya'da yaşayan ve şehir dışından gelen akrabalarıyla plaja geldiğini söyleyen emekli öğretmen Çiğdem Çapuroğlu (55), Alanya'nın havasını çok sevdiklerini anlattı. Çapuroğlu, "Ankaralıyım, burayı yaz kış çok sevdiğim için yerleştim. Çok güzel bir yer. Alanya emniyeti çok çok iyi çalışıyor. Sayın belediye başkanımız Alanya'da temizlik konusunda çok duyarlı. Pandemiyle ilgili tedbirler konusunda da çok duyarlılar. Hava çok harika, bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Alanya tercih edilecek yerlerin başında geliyor. Biz çok seviyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz, rahatlıkla gelebilirler" dedi.

'ALANYA EMNİYET AÇISINDAN ÇOK İYİ, GÜVENDEYİZ'

Alanya'yı neden tercih ettiğini de anlatan Çapuroğlu, "Alanya'nın havası çok güzel. Şöyle ki yaz süreci çok uzun. Biz burada 8- 9 ay rahatlıkla denize girebiliyoruz, gezebiliyoruz. Çok memnunuz. Kış diye bir olay yok. Baharı beklerken yaz geliyor. O bakımdan çok güzel. Yayla deseniz var, deniz var, eğlence, dinlenme var. Her kesim için yani herkesi ilgilendiren mutlaka bir konu var. Herkes istediğini yapabiliyor. Güvenlik açısından da çok güzel, rahatlıkla gece istediğiniz zaman gezebiliyorsunuz. Emniyet bakımından çok iyi, güvendeyiz. Gerekli tedbirler alınmış. O açından da çok güzel" diye konuştu.

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