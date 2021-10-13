Alışveriş Sonrası Hesabınızı Kontrol Edin!

Alışverişlerinizi banka kartlarınız üzerinden yaparsanız, imkanınız varsa mutlaka hesabınızı mobil bankacılık üzerinden kontrol edin!

Geçtiğimiz hafta yaşadığım bir olayla bunun nedenlerini açıklayacağım.

Kardeşimin bana aldığı bir hediyenin değişimini yapmak için Pursaklar’ın girişinde yer alan Defacto’ya geçtiğimiz salı günü gittim. Orada ürünümün değişimini yaptıktan sonra yeni aldığım bir tişörtün ücretini Ziraat Katılım Bankası’na ait kartımla ödemek istedim. Tarih 5 Ekim, saat 19.00’a yaklaşıyordu.

Kasiyer, ücreti tahsil etmek istedi ancak bir türlü başarılı olmadı. Banka kartı ile ödeme için yapılan iki işlemde de pos cihazı “işlem başarısız” yazısı verdi.

Bunun üzerine ben de nakit ödemek istedim ve alışverişimi tamamlayıp mağazadan çıkmak üzereyken, mobil bankacılık uygulamasından hesabımı kontrol ettim. (İyi ki de etmişim) Bir de ne göreyim başarısızlıkla sonuçlanan 18.49’daki ikinci işlemde hesabımdan para çekildiğini gördüm.

Yani bana ‘ücret tahsil edilemedi’ diye kart slipi verilmesine ve ödemeyi nakit yapmama rağmen hesabımdan para çekilmiş!

Hemen işlem yaptığım kasiyere giderek durumu aktardım ve mobil bankacılık üzerinden hesabımdan para çekildiğini gösterdim.

Defacto’daki çalışan bunun ardından mağaza yetkilisini çağırdı ve hesaplarını kontrol ettikten sonra bana şu cevap verildi: “Kartınızla ilgili bir problem var. Baktığımızda kartınızdan bize geçen bir para göremiyoruz. Birkaç bankanın kartında bu aynı problemi ara sıra yaşıyoruz. Bankanızla iletişime geçmelisiniz.”

Ardından olayın takibini yapmak için benim telefon ve bilgilerim alındı. Sonrasında ben mağazadan üzgün ve sinirli bir şekilde ayrıldım.

Ardından Ziraat Katılım Bankası’nın müşteri hizmetlerini aradım ve durumu anlattı. Çağrı merkezi çalışanı hemen şikayet oluşturdu ve incelemenin ardından haklı olursam paranın iade edileceği bilgisi verildi.

6 Ekim sabahı işe giderken telefonum çaldı, Ziraat Katılım Bankası’ndan bir hanım efendi, paranın hesabıma yattığını bildirdi. Hemen kontrol ettim ve paranın hesabıma yatırıldığını gördüm. Telefondaki yetkiliye bunun neden kaynaklandığımı sorduğumda, sistem güncellemesi sırasında hatanın yaşanmış olabileceği cevabını verdi! Bu cevap da beni şaşkınlığa uğrattı.

Ben aynı konudan İş Bankası’nın da mağduru oldum. (Bir gün de o olayı anlatmak isterim) Almak isteyip de alamadığım hizmetten dolayı benim hesabımdan para çekildi.

Defacto’daki yetkilinin, “Birkaç bankanın kartında bu aynı problemi ara sıra yaşıyoruz” ifadesi ile benim karşılaştığım iki olay sonrası bu köşeyi yazmak zorunluluğunu kendimde hissettim.

Siz de alışverişlerinizi banka kartlarınız üzerinden yapıyorsanız ve bana benzer problemlerle karşılaşıyorsanız mutlaka hesabınızı kontrol edin. Mobil bankacılık üzerinden de alışverişlerinizi takip edin.

Bu hatalar sehven ya da teknik bir hatadan kaynaklanmış olabilir ancak, müşteri hiçbir şekilde mağdur edilemez.

Burada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) büyük iş düşüyor. Bu şikayetlerin takipçisi olması gerekiyor.