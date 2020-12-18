Allah İçin Sevmek  

Sevgi kişiye karşısındaki bir insanı yâda bir şeye yakın alaka ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusudur. Duygu çeşitleri içinde en güzelidir sevgi, sevgi içerisinde birçok anlam barındırmaktadır. Sevgiye kulların kalplerine yerleştiren ise Cenabı Allah’tır. Allah bütün sevgilerin kaynağı, varlık sebebidir. Sevgisi sonsuz olandır, o vedüd dür, hem seven hem sevilendir,

Vedüd isminin ifade ettiği sevgi lütufkâr ve merhamet dolu bir sevgidir. Bu sonsuz sevgi sayesinde o tüm varlıklara ışık verir, bu sınırsız sevgi ile kullarının da kendisini tanımasına, sevmesine yardımcı olur ve bu sevgi ile kullarını bağışlar. Dolayısı ile canlı cansız varlıkları ile tüm evren Allah’ın sevgi ve merhameti ile ayakta durur. Kullarını sevmek Allah’ın büyük bir ihsanıdır, Allah’ın kullarına duyduğu sevgi ve şefkat annenin yavrularına duyduğundan çok fazladır. Allah kullarını çok sever ve merhamet edendir.

Cenabı Allah varlıklara duyduğu bu sonsuz sevgi ve şefkatin bilincinde olan bir Müslümanın yüreğinde en çok yer verdiği sevgi Allah sevgisidir. Bu sevginin üstünde hiçbir sevgiye yer vermez, diğer bütün sevgiler Allah’ı sevmenin ona boyun eğmenin bir gereğidir. Rasulullah şöyle buyurmuştur; Allah bir insanı sevdiği zaman birinizin hastasını soğuk su içmekten koruduğu gibi onu dünyanın kötülüklerinden korur buyurmuştur. Allah’ı sevmek, peygamberi sevmek, insanları sevmek, müminin görevleri içerisindedir eğer insan Allah’ı ve Resulünü her şeyden çok sevmezse kâmil imana ermiş olmaz buyurmuştur.

Evvela Allah’ı sevmek ve ardında Resulünü sevmek bizim kâmil imanlı olduğumuzun bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz, “Nerede benim rızam için birbirini sevenler gölgem dışında hiçbir gölgemin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım” buyurmuştur.

Bu sözleri kıyamet günü için söyleyen Rasullullah sevginin önemine vurgu yapmıştır. Allah’a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz, her işimizi Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıyız, onun sevgisinin önüne hiçbir sevgiyi geçirmeyeceğiz. Kuranı Kerimde Ey iman edenler Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayacak olanlardır. Allah’ın sevgisi ve merhametini kazanabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.