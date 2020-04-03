Allah İçin Yardımlaşmak

Yardımlaşmak bizlerin sosyal, kültürel işlevlerimizden olup yapılması gereken görev ve vazifelerimizdendir. Bizler bilmeliyiz ki yardımlaşmanın insanlara maddi ve manevi olarak büyük etkileri görülmektedir. Mallarımızın paylaştıkça çoğalacağı ve bereketleneceği Cenabı

Allah tarafından bildirilmiştir.

Kazandığımız ve kazanacağımız helal mallarımızı Allah yolunda harcamamız gerekmektedir Yardımlaşmak karşılığını sadece Cenabı Allahtan bekleyerek bağışta bulunmak ve bizlere bahşettiği nimetleri diğer insanlarla paylaşmak birbirimize yardımcı olmamızdır. İnsanların değişik vesileler ile malından bir kısmını başkalarına vermesi çeşitli adlar ile alınmasa da bu yapılan önemli ibadetlerdendir.

Bu yapılan yardımlaşma türü bazen zekât şeklinde mecburi olabileceği gibi bazen de bizlerin isteği üzerin gerçekleşmesidir. Kişinin hayatta iken malını bağışlaması güzel örneklerden biridir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bütün insanların arasındaki kardeşlik bağlarını en üst düzeye çıkarmak fakir ve zengin arasındaki kaynaşmayı tesis etmek ve birlik ve beraberlik ruhu içinde olmayı tavsiye etmiştir.

Kuranı Kerimde: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişmezsiniz, her ne harcasanız Allah onu bilir” (Ali İmran 92. Ayet) buyrulmuştur.

Böylece bizlere ömür boyu yardımlaşmayı emretmiştir. Ebu Talha Ey Allah’ın Rasulü Rabbimiz mallarımızdan dağıtmamızı istiyor. Seni şahit tutarım ki ben buhraya adlı bahçemi Allah yolunda verdim, deyince Peygamber Efendimiz (S.A.V) bu ne kadar karlı bir maldır diye onu takdir ettikten sonra bahçeyi onun akrabalarından fakir olan Hasan B. Sabit ve Übey B. Kaba vermesini istemiştir.

Böyle anlamalıyız ki bu zor günlerimizde bizlerde Allah yolunda mallarımızdan yardımda bulunmamız gerekiyor. Bizlerde yaşadığımız ve yardımda bulunulması gereken zamanlarda elimizden geldiği müddetçe yardımda bulunmamız gerekir. Birçok Müslüman kardeşlerimize vesile olacağımız umut ederek Allah’tan yardım ve şifa bekleyelim. Allah’ın Rahmeti ve Bereketi Üzerinize olsun. Allah’a Emanet olun.