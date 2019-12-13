Allah’a Kul Olabilmenin Görevleri        

Kulluk bilinci bizlere Allah’u Teâlâ tarafından verilmiştir. Cenabı Allah (C.C) bizleri yeryüzüne serpmiş bizlere kul olmayı emretmiştir. Allah (C.C) bizlere doğduğumuzdan itibaren sorumluluk bilinci iman etme yeteneği vermiştir. Kul olabilmek fıtratımızda var olan fakat dünya meşgalelerine dalan bizler Rabbimize kul olduğumuzu unutuyoruz.

Bizleri yoktan var eden yüce Rabbimiz sadece bize hakiki bir kul olmayı iman etmeyi Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) uyduğu ve bizlere de buyurduğu emirleri ve yasakları yerine getirmemizi istiyor. Kul olmak, iman etmek Allah’a şüphesiz inanmaktır. Allah’ın bize vermiş olduğu ibadetleri yerine getirmek, bize vermiş olduğu emirleri tutmaktır.

Bu emirler ise; namaz, hac, zekât, oruç, sadaka vs. gibi birçok emirleri biz kullarına yapmamız ile görevlendirmiştir. Kul olmak Allah’a gönülden bağlanmaktır. İnsanları sevmek insanlarla iyi geçinmek, akrabayı gözetmek, komşu ile iyi geçinmektir. Bunları yaptığımızda Allah’ın emir ve yasaklarına uymuş bulunuyoruz.

Kul demek şefkatli olmak, merhametli olmak demek Allah’ı rahmetini üstüne çekmek demek, sevmek sevilmek demek yüce Mevla’mız Hz Peygamber Efendimize canı gönülden bağlanmak demek Kuran-ı Kerimde şöyle buyuruyor: “Müminler ancak o zatlardır ki Allah’a ve onun peygamberine iman etmişlerdir. Sonra bir şüpheye düşmemişler ve malları ile nefisleri ile Allah yolunda savaşanlardır. İşte doğrularda onların ta kendileridir.” (Hucurat Suresi 15 ayeti)

Rabbimize layık kul olabilmek için Allah yolunda çabalayalım, kendimizin hallerini düzeltmeye çalışalım. Kulluk vazifemizi yerine getirip ibadetlerimizi düzenli yapmaya çalışalım. Mümin kardeşlerimizin kusurunu aramayalım. Bizler rabbimize yakın olalım Kuranı Kerimi okuyup anlayalım ezberleyelim, son nefesimize kadar ehlisünnet ve ehli Kuran’dan ayrılmayalım. Rabbimize layık kul olabilmek dileği ile, Sevgi ve Dua ile.

