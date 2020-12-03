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Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

İZMİR'de kurdukları çağrı merkezleriyle 23 Almanya vatandaşını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliye ait 1'i inşaat halinde 3 otel ve 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modellerde 41 araca el koyuldu.
Almanları dolandıran, yüklü miktarda para ve altınla yakalanan suç örgütünün varlıklarına el koyuldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Almanya vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin TL ile 5 kilogram altın, 25 kol saati,  ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el koyulduğu öğrenildi.

Aralarında Almanların da bulunduğu şüphelilerden bir kısmının İzmir'de bir kısmının da Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Liderliğini Amar S.'nin, yöneticiliğini ise Firaz D., Serdar M., Halit D., Halil Ç. ve Hikmet S.'nin yaptığı suç örgütünün, çağrı merkezleri kurarak kurbanlarıyla iletişim kurdukları, elde edilen paraları da örgüt yöneticileri ve üyeleri adına gayrimenkul aıp, şirket kurarak akladığı öne sürülüyor.

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