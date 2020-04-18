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Almanya Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Almanya'da kontrol edilebilir durumda olduğunu söyledi.
Almanya Sağlık Bakanı: Salgın kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn Almanya’nın bir aylık kısıtlamalar sonunda koronavirüsle mücaledele başarı elde ettiğini söyledi. Robert Koch Enstütüsü (RKI) Başkanı Lothar H. Wieler ile basanın önüne çıkan Sphan Covid 19 virüsün yayılmasındaki dinamik artışının son bulduğunu ve doğrusal bir çizgiye ulaştıklarını söyledi. Spahn böylece salgının kontrol edilebilir düzeye geldiğini sözlerine ekledi.

RKI Başkanı Weiler ise ok iyi bir ara bilançoya sahip olduklarını belirterek, bölgesel farklılıklar olmakla birlikte vaka sayılarının artış hızının iyice yavaşladığını söyledi.  Hastalığın yayılma hızı faktörünün 0,7’ye düştüğünü söyleyen Weiler “Artık her hasta olan kişi bir diğer kişiye virüsü bulaştırmıyor“ dedi. Almanya genelinde halen her gün 3 binin üzerinde yeni vaka tespit ediliyor. Bu zamana kadar koronavirüsten iyileşenlerin sayısı ise toplam 81 bin.

Weiler ölü sayısının azalmasının da memnuniyet verici olduğunu belirterek, tespit edilen enfeksiyon vakalarının yüzde 2.9’unun ölümle sonuçlandığını söyledi. Weiler hastanelerde vakalar nedeniyle sıkışıklıklar yaşanmadığının da altını çizdi.

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