Altın Gibi Açılış

Mamak’ta yaklaşık 2 bin m² kapalı alana inşa edilen Altınevler Gençlik Merkezi, Bakan M. Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı. Bakan, törendeki konuşmasında “Burası modern ve dört dörtlük bir tesis” dedi.

DÖRT DÖRTLÜK TESİS

Mamak’ta 8 bin 563 metrekarelik alan üzerine bin 850 metrekarelik kapalı alan olarak inşa edilen Altınevler Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Mamak Belediyesi tarafından inşa edilen Altınevler Gençlik Merkezi açılış törenine Bakan Kasapoğlu ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin ve Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Ankara İl Başkanvekili Mustafa Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, mahalle muhtarları, partililer, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Yoğun ilgi gösterilen açılışta Mehter takımı ve Seymen ekipleri gösteri yaptı.

DÖRT DÖRTLÜK TESİS

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor ve sanatı tek çatı altında toplayarak gençlerin yeni gözdesi haline gelecek tesisin modernliğine ve herkes tarafından kullanılabilecek olmasına vurgu yaptı.

Bakan Kasapoğlu, "Altınevler Gençlik Merkezi'miz, gece gündüz dolup taşabilecek potansiyele sahip. Kütüphanesiyle, spor imkanlarıyla, diğer faaliyet alanlarıyla modern, dört dörtlük bir tesis. Başta Mamak olmak üzere Ankara'mız için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

YAPACAK ÇOK DAHA İŞİMİZ VAR

Bakan Kasapoğlu, her türlü imkanı içinde barındıracak yeni spor tesisleriyle, gençlik merkezleriyle, yurtlarla, kamplarla, gençler için, millet için hizmet etmeye hep birlikte devam edeceklerini kaydetti. Gençleri önceleyen projelere önem verdiklerini anlatan Kasapoğlu, "Gençler, AK Parti hükümetlerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde her daim önceliği olan bir gruptur. Gençlerimiz için hiçbir özveriden geri durmadan, onları her alanda desteklemeye, her imkanla yanlarında olmaya, önlerini açmaya el birliğiyle devam edeceğiz. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle iş birliklerimiz daha güçlü şekilde devam edecek. Ankara'nın dört bir yanı için söyleyecek daha çok sözümüz, yapacak daha çok işimiz var" dedi.

BAŞKENT’İN HER İLÇESİNE YATIRIM SÜRÜYOR

Ankara’nın diğer ilçelerine de yatırım yaptıklarının açıklayan Kasapoğlu, "Tıpkı Mamak'ta olduğu gibi, Ankara'nın diğer ilçelerinde de gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, spor alanlarımızla, kamplarımızla her geçen günü bir önceki günden daha bereketli kılmaya devam ediyoruz şükürler olsun. İşte bugün açtığımız bu gençlik merkezi, bunların başlangıcı" diye konuştu.

SİTELER YURDU HİZMETE AÇILIYOR

Tesise çok yakın konumda bulunan öğrenci yurtlarını yeniden imar ettiklerini ve kısa bir süre sonra hizmete açılacağını da duyuran Bakan Kasapoğlu, "Yanı başımızda Ankara'nın sembol yurtlarından Siteler Yurdu'nu yeni baştan imar ettik. Türkiye'nin en modern yurdunu inşallah 4 bine yakın kapasitesiyle önümüzdeki günlerde bu bölgede gençlerimizin emrine amade kılacağız” şeklinde konuştu.

KALKINMA MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Bakan Kasapoğlu, dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde, engin vizyonuyla 19 yıldan beri kalkınma mücadelemizi, adalet mücadelemizi en güçlü şekilde gerçekleştirdiğimiz gibi, bundan sonra da yine el birliğiyle Cumhur İttifakı'mızla bu süreci taçlandırmaya devam edeceğiz. Birileri fütursuzca, vicdansızca bir takım hamlelere giriştiler, girişiyorlar. Şehitlerimizin emanetine hakaret edecek kadar alçaldılar. Onlara en büyük dersi yine bu aziz millet en güçlü şekilde verecek. Biz buna inanıyoruz."

GENÇLİK MERKEZLERİNİN SAYILARI ARTACAK

Gençlik merkezlerinin sayısını arttıracaklarını açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Bu gençlik merkezi bir sembol, bu sembollerin el birliğiyle sayısını arttıracağız. Siz gençler ve Mamak'ın değerli halkı başta olmak üzere, buralardan dolu dolu istifade edeceksiniz. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'ye teşekkür ediyorum. Burada çok güzel bir süreci yönetti, bu tesisi pandemiye rağmen Mamak'la buluşturdu" dedi.

MAMAK GENÇLİK MERKEZLERİ İLE DONATILIYOR

Açılış töreninde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Altınevler Gençlik Merkezi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile yapıldığını vurgulayarak Bakan Kasapoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Mamak’ta gençlik merkezleri inşa ettiklerini ve inşa etmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Köse, “Göreve geldiğimiz tarihten itibaren inşa ettiğimiz iki gençlik merkezine ilaveten Altınevler’de, Zirvekent’te ve Dikimevi’nde üç gençlik merkezini daha hizmete sunuyoruz. Kısa süre sonra Dikimevi’ndeki gençlik merkezini de açacağız. Göreve geldiğimiz tarihten beri ilçemize beş gençlik merkezi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

HER MAHALLEYE HAVUZ

Başkan Köse, ilçeyi yüzme havuzlarıyla da donattıklarını işaret ederek şunları söyledi: “Ekin Yüzme Havuzu ve Kültür Merkezi’ni de yakında hizmete açacağız. Ekin Mahallesi’nde bay ve bayan olmak üzere iki yarı olimpik yüzme havuzu, ikişer hamam ve sauna, kültür merkezi, spor salonları ve kütüphanesi ile Mamak’ın en güzel eserlerinden biri olacak. Yenibayındır mahallesinde yüzme havuzunun inşaat çalışmaları devam ediyor. Misket mahallesi ile Altıağaç ve Karaağaç mahallelerinde Bakanımızın desteği ile iki tane yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor. İnşa ettiğimiz beş yüzme havuzu ile birlikte ortaokulu bitiren tüm gençlerin yüzme öğrenmesini sağlayacağız.”

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAM İSABET

Protokol konuşmalarının ardından 8 bin 563 metrekarelik alan üzerine bin 850 metrekarelik kapalı alan olarak inşa edilen, spor ve sanatı tek çatı altında toplayarak gençlerin yeni gözdesi haline gelecek Altınevler Gençlik Merkezi gezildi. Bakan Kasapoğlu, Mamak Belediye Spor oyuncularıyla basketbol oynayıp vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi. Bakan Kasapoğlu’nun potaya isabetli atışları göz doldurdu.

ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR

Altınevler Gençlik Merkezi, bünyesinde basketbol ve voleybol sahası, salonu, derslikler, oyun alanları, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı derslikler, seminer ve kütüphane salonu bulunduruyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA