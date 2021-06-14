  • BIST 1.454
  • Altın 508,134
  • Dolar 8,4003
  • Euro 10,1827
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

Altındağ Belediyesi'nden hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek

Altındağ Belediyesi hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde; detaylı bakım, onarım ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi. 
Altındağ Belediyesi'nden hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek

Altındağ Belediyesi bir kez daha kolları sıvadı. Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, kaldırım, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Binlerce Ankaralının her gün tedavi için geldiği Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yapılan çalışmalar, hem sağlık çalışanlarından hem de vatandaşlardan tam not aldı.

hsthn_dstk_06_1.jpg

“DAİMA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”
Hastanelerle daima iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Asım Balcı, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: 
"Bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla her zaman olumlu iş birliğimiz var ve her zaman yanlarındayız. Hacettepe Üniversitesi kampüsünde, çok fazla çalışma gerçekleştirdik. Hastane bahçesinde tadilat ve onarım çalışması yaptık, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Prof. Dr. İhsan Doğramacı anıtının çevre düzenlemesini gerçekleştirdik, gerekli görülen yerlere engelli rampaları koyduk. Asfalt çalışmaları yaptık, bina iç ve dış alanlarında tadilat yaptık. Yeni aydınlatma direkleri koyduk ve gerekli olan yerlere merdiven yaptık. Bize ihtiyaç duyulan her alanda yanlarında olmaya da devam edeceğiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Oğuz’un minik misafirleri14 Haziran 2021 Pazartesi 00:23
  • Sınav öncesi motivasyon semineri14 Haziran 2021 Pazartesi 00:20
  • Mamak’a bir işyeri daha14 Haziran 2021 Pazartesi 00:19
  • Ankara Valiliğinden 'sağanak' uyarısı13 Haziran 2021 Pazar 13:57
  • Reyhanlı davasında gözleri dolan hakim, son yolculuğuna uğurlandı13 Haziran 2021 Pazar 13:55
  • Ankara'da otoparkta kavga kanlı bitti: 1 ölü 13 Haziran 2021 Pazar 09:28
  • Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor12 Haziran 2021 Cumartesi 04:28
  • BELMEK kursları yeniden açılıyor12 Haziran 2021 Cumartesi 03:21
  • Kurucu Başkan Ramazan Tosun, son yolculuğuna uğurlandı12 Haziran 2021 Cumartesi 02:25
  • Başkan Şimşek çevre haftası sebebiyle öğrencilerle çöp topladı12 Haziran 2021 Cumartesi 01:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti