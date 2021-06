Altındağ Belediyesi'nden hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek

Altındağ Belediyesi hastanelere ve sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde; detaylı bakım, onarım ve peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Altındağ Belediyesi bir kez daha kolları sıvadı. Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, kaldırım, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde kapsamlı bir çalışmaya imza attı. Binlerce Ankaralının her gün tedavi için geldiği Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsünde yapılan çalışmalar, hem sağlık çalışanlarından hem de vatandaşlardan tam not aldı.

“DAİMA İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Hastanelerle daima iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Asım Balcı, Hacettepe Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla her zaman olumlu iş birliğimiz var ve her zaman yanlarındayız. Hacettepe Üniversitesi kampüsünde, çok fazla çalışma gerçekleştirdik. Hastane bahçesinde tadilat ve onarım çalışması yaptık, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Prof. Dr. İhsan Doğramacı anıtının çevre düzenlemesini gerçekleştirdik, gerekli görülen yerlere engelli rampaları koyduk. Asfalt çalışmaları yaptık, bina iç ve dış alanlarında tadilat yaptık. Yeni aydınlatma direkleri koyduk ve gerekli olan yerlere merdiven yaptık. Bize ihtiyaç duyulan her alanda yanlarında olmaya da devam edeceğiz.”