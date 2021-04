Altındağ'a bir park daha

Altındağ bir yeni park daha kazanıyor. Yıldıztepe Mahallesi’ne yapılacak olan park için çalışmalar başladı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı çalışmaları yerinde inceledi.

Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla; ilçeye kısa sürede yeni parklar ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, yeni bir parkın yapımına başladı. Yıldıztepe Mahallesi'nde yapımına başlanan park, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

YILDIZTEPE’NİN YENİ YILDIZI

Parkların her yaştan Altındağlı vatandaş için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Balcı "Parklarımızın her birini özenle tasarlıyoruz. Her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri her şeyden önemli..." dedi. Başkan Balcı, “Yıldıztepe Mahallemizin de önemli bir ihtiyacını karşılıyor, buraya yepyeni bir park inşa ediyoruz. Parkımız kısa sürede tamamlanacak. Her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan bir park olacak inşallah... Parkımız Yıldıztepe’nin yeni yıldızı olacak. Parkımızın şimdiden herkese hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. Son bir yılda Altındağ'a 30 yeni park, 2 meyve ormanı, 1 hatıra ormanı ve 1 ıhlamur ormanı kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Balcı, Altındağımıza yeni yeşil alanlar eklemeye devam edeceklerinin sözünü verdi.