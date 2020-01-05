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Altındağ'dan "Satın alma sahiplen" çağrısı

2019'da 99 hayvana sıcak yuva bulduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, vatandaşlara can dostları satın almak yerine barınaktan sahiplenme çağrısında bulundu.
Altındağ'dan "Satın alma sahiplen" çağrısı

Altındağ Belediyesi, Tatlar Mahallesi'nde bulunan modern barınağı ile can dostlara şefkat eli uzatıyor. Altındağ'da sokakta yaşayan hayvanları yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde besleme çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen noktalarda periyodik olarak besleme çalışması yapan Altındağ Belediyesi, yaralı ve güçten düşmüş hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyor. 2019 yılında Altındağ genelinde 763 sokak hayvanına aşı yapan ekipler, 279 güçten düşmüş hasta hayvanın da tedavilerini gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi, barınaktaki 99 sokak hayvanı da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

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"BESLEME YAPIYORUZ"

Altındağ'da sokak hayvanları için periyodik besleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Kış aylarında Altındağ Belediyesi olarak belirli noktalarda can dostlarımız için besleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun dışında da Tatlar Mahallesi'nde bulunan modern barınağımızla can dostlarımıza kucak açıyoruz. 2019'da 99 can dostumuzu yeni yuvalarına teslim ettik. Evlerinde hayvan beslemek isteyen hemşehrilerimiz, Pet-Shop'lardan satın almak yerine barınağımızdan sahiplenebilirler." ifadelerini kullandı.
 

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