Altınlarınızı satmayın

Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, en büyük tasarruf aracının altın olduğunu söyleyerek, “Fiyatlar yükseliyor diye altınlarınızı zorunlu olmadıkça satmayın. Fiyatlar ileride daha da yükselebilir” dedi.

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu son günlerde artan altın fiyatları ile ilgili olarak gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşculu , altının her daim yükseleceğini söylediğini belirterek, “Altın en büyük tasarruf aracıdır. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsınlar. Fiyatının kaç olduğuna bakmasınlar. Kar elde edeceğim diye zorunda kalmadıkça altınlarını da satmasınlar” dedi.

HER AY EN AZ BİR ÇEYREK ALIN

Çavuşculu , sürekli artış gösteren altın fiyatları ile ilgili olarak her daim söylediği tavsiyeleri yeniden hatırlattı. Çavuşculu , “Altının her daim yükseleceğini söylüyoruz. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsın. Altın en büyük tasarruf aracıdır. Para cepte kaldığında harcanıyor. Kendinizi alıştırın ve her maaşınızdan en az bir çeyrek altın alın. Bunu alışkanlık haline getirirseniz, tasarruf etme alışkanlığı kazanırsınız.”

SATMAYIN

“Altının son günlerde fiyatı zirve yaptı. Altın alırken fiyatına hiçbir zaman bakmayacaksınız. Zorunlu olmadıkça da kar için altını satmayacaksınız. İnsanlar ihtiyaçları yokken altının fiyatı 200 liradan 250’ye çıkınca hemen sattılar, satmayın dedik. 300’den 350’ye çıkınca satanlar oldu, satmayın dedik. Altını ihtiyacınız olunca satın .”

DAHA DA ARTABİLİR

İlerleyen yıllarda 800 liralara kadar altın çıkabilir mi sorusuna ise, “Evet çıkabilir. Bu yüzden altını satmayın. Altın tasarruf içindir. Evlenirken, ev alırken, araba alırken satılabilir. İhtiyaç duyulduğunda da fiyatına bakmadan satılır. Fiyatı düşse dahi üzülmeyeceksiniz, ama altın fiyatı yükseldi, satıyım kar elde edeyim derseniz, fiyatlar ileride daha da yükselince üzülürsünüz” şeklinde konuştu.



Emrah Özcan/İLKSAYFA