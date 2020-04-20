  • BIST 98.946
  • Altın 377,651
  • Dolar 6,9524
  • Euro 7,5645
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Altınlarınızı satmayın

Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, en büyük tasarruf aracının altın olduğunu söyleyerek, “Fiyatlar yükseliyor diye altınlarınızı zorunlu olmadıkça satmayın. Fiyatlar ileride daha da yükselebilir” dedi.
Altınlarınızı satmayın

Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculuson günlerde artan altın fiyatları ile ilgili olarak gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşculu, altının her daim yükseleceğini söylediğini belirterek, “Altın en büyük tasarruf aracıdır. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsınlar. Fiyatının kaç olduğuna bakmasınlar. Kar elde edeceğim diye zorunda kalmadıkça altınlarını da satmasınlar” dedi.

cegrek.jpg

HER AY EN AZ BİR ÇEYREK ALIN
Çavuşculu, sürekli artış gösteren altın fiyatları ile ilgili olarak her daim söylediği tavsiyeleri yeniden hatırlattı. Çavuşculu, “Altının  her daim yükseleceğini söylüyoruz. Vatandaşlar her ay maaşlarından en az bir çeyrek altın alsın. Altın en büyük tasarruf aracıdır. Para cepte kaldığında harcanıyor. Kendinizi alıştırın ve her maaşınızdan en az bir çeyrek altın alın. Bunu alışkanlık haline getirirseniz, tasarruf etme alışkanlığı kazanırsınız.”

SATMAYIN
“Altının son günlerde fiyatı zirve yaptı. Altın alırken fiyatına hiçbir zaman bakmayacaksınız. Zorunlu olmadıkça da kar için altını satmayacaksınız. İnsanlar ihtiyaçları yokken altının fiyatı 200 liradan 250’ye çıkınca hemen sattılar, satmayın dedik. 300’den 350’ye çıkınca satanlar oldu, satmayın dedik. Altını ihtiyacınız olunca satın.”

20200320_135900(0).jpg

DAHA DA ARTABİLİR
İlerleyen yıllarda 800 liralara kadar altın çıkabilir mi sorusuna ise, “Evet çıkabilir. Bu yüzden altını satmayın. Altın tasarruf içindir. Evlenirken, ev alırken, araba alırken satılabilir. İhtiyaç duyulduğunda da fiyatına bakmadan satılır. Fiyatı düşse dahi üzülmeyeceksiniz, ama altın fiyatı yükseldi, satıyım kar elde edeyim derseniz, fiyatlar ileride daha da yükselince üzülürsünüz” şeklinde konuştu.
 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2020 Diyanet, Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi20 Nisan 2020 Pazartesi 16:25
  • Aşıklardan ‘Korona’ atışması20 Nisan 2020 Pazartesi 16:20
  • Acil durumlarda arayabileceğiniz numaralar20 Nisan 2020 Pazartesi 09:48
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...20 Nisan 2020 Pazartesi 09:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 20 Nisan 2020 - ASKİ20 Nisan 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 20 Nisan 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Nisan 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 20 Nisan 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ20 Nisan 2020 Pazartesi 09:09
  • 1.000 TL nakdi desteği kimler alabilecek? Nereye başvuracak?19 Nisan 2020 Pazar 15:00
  • Siteler üretime devam ediyor18 Nisan 2020 Cumartesi 18:00
  • Yeni İnfaz Yasası ile tahliye olan ünlü isimler kim?18 Nisan 2020 Cumartesi 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti