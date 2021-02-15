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Altınok'tan dönüşüme teşekkür

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ABB Meclisi’nde bu ay kabul edilen Keçiören’in 8 mahallesini kapsayacak kentsel dönüşüm planı için AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.
Altınok'tan dönüşüme teşekkür

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB)  Meclisi’nde AK Parti ve MHP’nin oylarıyla Keçiören’in 8 mahallesini kapsayan kentsel dönüşüm planının kabul edilmesinin ardından Keçiören Belediye Turgut Altınok AK Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti. Kararın geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edildiğini de hatırlatan Altınok, “Büyükşehir Belediye Başkanının veto ettiği, vatandaşımızın özlemle beklediği kentsel dönüşüm projemizi tekrar Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirdik. AK Parti ve MHP gruplarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

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VETOYU HATIRLATTI 
“Engellemeyle kimse bir yere varamaz” sözleriyle Mansur Yavaş’ın geçtiğimiz ay projeyle ilgili veto karına değinen Altınok şu ifadelere yer verdi:
“Büyükşehir Belediye Başkanının veto ettiği, vatandaşımızın özlemle beklediği kentsel dönüşüm projemizi tekrar Büyükşehir Belediye Meclisinden geçirdik. AK Parti ve MHP gruplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra veto ve mahkeme ile vatandaşımızın beklentileri ve şehrimizin gelişimi için önemli bir hizmet olan bu proje engellenmez, desteklenir; desteklenmeli de. Engellemeyle kimse bir yere varamaz. Bizde engel değil destek var; kim getirirse getirsin bu proje güzel bir iş, güzel bir hizmet. Büyükşehirin getirdiği birçok projeye destek verdik, bundan sonra da Ankara’nın hayrına olan işlere AK Parti grubumuzun “hayır” demesi mümkün değil.”

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DEPREME DAYANIKLI, OTOPARKLI BİNALAR YAPILACAK
Kentsel dönüşümle birlikte depreme dayanıklı binalar yapacaklarını ve daire başına 2 araçlık otopark zorunluluğu ile park problemini çözeceklerini belirten Altınok, “Bu muhteşem şehirleşme projesi olan kentsel dönüşüm sonucu aynı zamanda depreme dayanıklı binalar yapılacak. İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Yeşil alanımız çoğalacak, sokaklar ve caddeler genişleyecek. Her daireye getirdiğimiz 2 araçlık otopark zorunluluğu ile otopark problemini de çözmüş olacağız. Bazı bahanelerin arkasına sığınıp engelleyici olmamalıyız, destekleyici olmalıyız. Şehrimize yapılan hizmette hepimiz el ele vermeliyiz. Her daireye getirdiğimiz 2 araçlık otopark zorunluluğu ile otopark problemini de çözmüş olacağız. Bazı bahanelerin arkasına sığınıp engelleyici olmamalıyız, destekleyici olmalıyız. Şehrimize yapılan hizmette hepimiz el ele vermeliyiz” ifadelerine yer verdi. 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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