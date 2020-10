Aman dikkat edin! Aracın Yanmasına Neden Oluyor

Far bakım-tamir ustası Hanifi Bahar, far bakım ve tamirinin hassas bir konu olduğunu, işin ehli kişilerce yapılması gerektiğini söyleyerek, “Watt seçimi yanlış yapılan ampül aracın tesisatının ve kendisinin yanmasına sebebiyet verebiliyor” dedi.

Sincan Sanayi Sitesi’nde yer alan Başkent Far’ın sahibi Hanifi Bahar gazetemize konuştu. Bahar, araç farlarının insanın gözü gibi olduğunu bakım ve temizlik işlerinin ehil kişilerce yapılması gerektiğini savundu. Bahar, farlarda ışık kaybı yaşandığında çözüm olarak yüksek voltajlı ampüllere yönelinmesinin yanlış olduğunu söyleyerek, “Yanlış takılan ampül; iç soketlerin ve sinyal kolunun erimesinden, araç yangınına kadar sebebiyet verebiliyor” dedi.

FAYDADAN ÇOK ZARAR VERİR

Bahar, 6 yıldır far tamir ve temizleme işi ile uğraştığını, sadece Ankara’ya değil 81 ile hizmet verdiğini söyleyerek, far sektörünü gazetemize anlattı. Far temizleme sektörünün son yıllarda Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığını belirten Bahar, “Son yıllarda far temizleme işi ile uğraşanların sayısı epey bir arttı. Seyyar gezerek bu işi yapanlar dahi var. Teknoloji geliştiği için yeni araçların farları 20 ila 30 bin liraya kadar çıkabilmekte. Bu iş yanlış yapıldığında fara faydadan çok zarar vermekte. Biz herhangi bir zarar gelmeyeceğinin garantisini vererek bu işi yapıyoruz.”

USTA SEÇERKEN DİKKAT

“Piyasada temizleme işinin çok ucuza yapanlar var. Onlar garanti veremiyor. Hatta faydadan çok zarar veriyorlar. Vatandaşlar far temizlettirmede seçimlerine dikkat etsinler. Ucuz diye bilmedikleri garanti almadıkları yerlerde temizlettirme yaptırmasınlar. Araçlarda ışık kaybı başladığı zaman far bakımını muhakkak yaptırsınlar. Merdiven altı yerlere dikkat etsinler. Seyyar gezerek bu işi yapanlara iş yaptırmasınlar. Bu konuda çok mağduriyetler yaşanıyor. Far konusu hassas bir konudur. İnsanların gözü gibidir. İşin ehli yapması gerekir” diye konuştu.

“MALİYETİ DÜŞÜRÜYORUZ”

İnternet üzerinden tüm ülkeye hizmet verdiklerini hatırlatan Bahar, “Piyasada bulunmayan ya da çok pahalı olan araç farlarının kalıplarını çıkardık ve kendimiz üretiyoruz. Bölgesel tamiratlar da yapıyoruz. Far cam değişimi de yapıyoruz. Maliyeti düşürüyoruz. Far adı altında yapılabilecek her şeyi yapıyoruz. Müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz.”

YÜKSEK VOLTAJLI AMPÜL ÇÖZÜM DEĞİL

“Araçlarda ışık kaybı başladığında vatandaşlar çözüm olarak yüksek voltajlı ampüllere yöneliyor” diyen Bahar, vatandaşları bu yanlışlık konusunda uyardı. Bahar, “Araçların orijinal ampülleri 55-60 Watt’da çalışır. Bunun yerine 100-150 Watt’lık ampüller takıyorlar. Tesisat da bunun için yeterli olmadığı için aracın bir çok düzeneğine zarar veriyor. İç soketlerin ve sinyal kolunun erimesinden, araç yangınına kadar sebebiyet verebiliyor. Yine aynı şekilde led ampüllere takıldığı zaman voltaj az geldiği için araç arıza veriyor. Olmadık yerde araç lambalarını kesiyor ve şoför zor anlar yaşıyor. Bu değişimler bilinçsiz bir şekilde yapılmaması gerekiyor. Profosyonel kişilerce yapılması gerekiyor” dedi.



“HERKES BU İŞİ YAPABİLECEĞİNİ SANIYOR”

Birçok sektörün çırak sıkıntısı çekmesine rağmen kendilerinin çırak sıkıntısı çekmediğini vurgulayan Bahar, “Bizim iş görsele hitap ettiği için rağbet çok. Herkes bu işi yapabileceğini zannediyor. Kısa bir süre çalışıp, dükkan açma hevesine giriyor. Şu ana kadar birkaç tane çırak yetiştirme girişimimiz oldu. İşi yarım yamalak öğrenip dükkan açamaya kalktılar, haliyle de işi batırdılar. Çırak açığımız rağbet çok olmasına rağmen ancak bu yüzden oluyor. İş yapacak çırağın hevesli olması lazım.”

BİLGİ VE DONANIM GEREKİYOR

“Sağlam hedefleri olan çırak lazım. İşi gerçekten öğrenmeden dükkan açma peşinde koşmaması lazım. Bir iki yıl çalışılıp öğrenilecek bir meslek değil. Elektrik, elektronik, otomasyon, kaporta, bilgisi olması lazım. Bir kabloyu yanlış bağladığınızda aracın yanmasına sebebiyet verebilirsiniz.”

İŞLEME GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR

Yapılan işlemlere göre fiyatların değiştiğini söyleyen Bahar, “Bazı araçlarda tamponların sökülmesi gerekiyor bu da ek ücretin yansımasına neden oluyor. Bazı araçlarda ise sadece yüzeysel temizlik gerekli oluyor bunun fiyatı ise uygun oluyor. Bazı farlar çok pahalı oluyor, riski yüksek olduğu için fiyat ona göre belirleniyor. 100 liralık far ile 30 bin liralık farı temizlemek bir olmuyor. Yapılan işleme göre fiyat değişiklik gösteriyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA