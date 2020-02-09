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ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek

ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek. Altınpark’ta bulunan at manejinin üstü kapatılacak. Vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal alanlara da kavuşacak.
ANFA Atlı Spor Kulübü artık dört mevsim hizmet verecek

Geçtiğimiz yıl 26 bin 848 yetişkin ve 9 bin 153 çocuğun ziyaret ettiği ANFA Atlı Spor Kulübü, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine artık kış aylarında da binicilik sporuna destek olmayı sürdürecek.

AT MANEJİNİN ÜSTÜ KAPATILACAK
          
Altınpark’ta bulunan ANFA Atlı Spor Kulübü ev sahipliği yaptığı 12 midilli ve 13 at ile Başkentlilerin uğrak yeri olmayı sürdürüyor.
          
Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da binicilik sporuna ilgi duyanların kullanabilmesi amacıyla at manejinin üstü kapatılacak. Fiziki iyileştirmeler kadar çevre düzenlemesi ile farklı bir çehreye kavuşacak kulüpte, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği sosyal tesisler de inşa edilecek. 

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DÖRT MEVSİM BİNİCİLİK
         
7’den 70’e herkese açık olan ve dört mevsim hizmet verecek ANFA Atlı Spor Kulübü’nde yenileme çalışmalarına kısa sürede başlanacak.
         
At Tavlası Sorumlusu Osman Halıcıoğlu, yapılacak çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:
“Aileler çocuklarıyla çok büyük ilgi gösteriyor. Kış aylarında zorlu hava şartlarından dolayı vatandaşlarımız atlarımızla vakit geçiremiyordu. Şimdi at manejinin üstü kapatacağız, at tavlamızı genişleteceğiz. Çevresine de vatandaşlarımızın oturup sohbet edeceği, yemek yiyebileceği, güzel vakit geçirebileceği alanlar yapacağız. Dört mevsim hizmet vermek için çalışıyoruz.”

Engelli oğlunu atları tanıması için ANFA Atlı Spor Kulübü’ne getiren Serhat Dadı, yeni uygulamadan haberdar olduklarını belirterek, “Oğlumun farkındalık kazanması için atları görmeye getirdim. Kış aylarında da ata binebilmeyi çok isteriz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. 

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