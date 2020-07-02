Ani fren yapan otomobil refüje düştü

KIRIKKALE'de, yayaya çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı otomobilin refüje düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çevrede toplanan kalabalık ise polisin uyarısına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.