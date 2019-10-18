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ANKAMOB yönetim kurulu Başkent Uluslararası Fuar Alanı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ve Yönetim Kurulu, Akyurt Başkent Uluslararası Fuar Alanı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.
ANKAMOB yönetim kurulu Başkent Uluslararası Fuar Alanı inşaatını gezerek incelemelerde bulundu

İnşaat tamamlandığında Başkentin ilk uluslararası fuar alanı olacak proje için Başkan Hüseyin Taklacı, 3 yıl önce inşaatı gezmek istedik fakat temelini bulamamıştık, bu yıl Fuar alanını yerinde tekrar görmek istedik uzun yıllardır Ankara esnafının beklediği ve geç kalmış bir proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin dahil olduğu ortakları var, bunlar bu projeyi gerçekleştiriyor.

Bizler mobilya sektörü olarak mobilyanın kalbi Ankara Sitelerin büyük mobilya fuarları yapamamasından üzüntü duyuyoruz. İnşaatını gezdiğimiz proje tamamlandığında sadece mobilya sektörüne değil Ankara’nın tüm sektörlerine can suyu olacak, edindiğimiz izlenime göre inşaatın büyük aşaması bitmiş durumda, ancak herhangi bir çalışma göremedik.

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Bugüne has bir durum mu genel olarak çalışmalara aramı verildi bilemiyoruz, ancak fuar alanını önemsediğimizi ve bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu sebeple hali hazırda kabası bitmiş inşaatın daha da hızlanarak 2020 bahara yetiştirilmesi en büyük beklentimiz dedi.
Taklacı ayrıca, bittiğinde 110 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fuar alanı için bir an önce biterse gerçekten müthiş bir proje olacak ve konusunda dünyaya örnek olacak bir proje gerçekleştirilmiş olacak. Yapılacak fuarlarla, ulaşımdan, turizme alışverişten, gıdaya birçok alanda Ankara uluslararası kazanç sağlayacak dedi.

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