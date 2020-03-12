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ANKAMOB'da birlik kahvaltısı düzenlendi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Siteler Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine kahvaltı ikram edildi. Kahvaltı programında Belediye, Meslek Odası ve okul bir araya geldi.
ANKAMOB'da birlik kahvaltısı düzenlendi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Siteler Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Hayrettin Karaziyan, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Önder Tosun, Ankara Siteler Mobilyacılar OSB Derneği, Eğitmenlerinin ve Öğrencilerin katıldığı kahvaltı programında, sektörün yetişen kalifiye elemanları ile bir araya gelinerek öğrencilere destek mesajı verildi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, Mobilya sektörünün gelişiminden bahsederek aday çırak öğrencilere kalifiye eksikliğinden bahsetti. Taklacı, sizler Ortadoğu’nun en büyük mobilya sanayisinin içerisinde bu mesleğe hizmet için yetişmektesiniz, hepinizin bildiği gibi sektörümüzde de büyük bir kalifiye eleman sorunu mevcut, şu an her ne kadar yabancılar ile kapatılmaya çalışılsa da, kendi içimizden kendi gücümüzle üretim yapmalıyız, bu yüzden bu açığı fırsata çevirmek sizlerin elinde, hepiniz geleceğin sanatkarları olacaksınız, adaletli ve tamahkar olun, sanatınızı icra ederken ünlü bir eser bırakacakmışsınız gibi özen gösterin. Meslek odası olarak her zaman yanınızdayız dedi.

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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, yüz’ün üzerinde okulda tadilat yaptıklarını hatırlatarak, çalışmalarımız devam ediyor, öğrencilerimizin daha kaliteli mekanlarda eğitim alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Siteler Altındağ’ın sanayi merkezi burada ki okullara özellikle özen gösteriyoruz. Hocalarımıza ve Başkan Hüseyin Taklacı’ya teşekkür ederiz bizleri bir araya getirdiği için. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız dedi.
 

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