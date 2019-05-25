Ankapark indirim yaptı

Melih Gökçek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yapılan ve dudak uçuklatan maliyeti ile hemen her kesimden eleştiri alan ANKAPARK’la ilgili düşüncelerimi daha önce sizlerle paylaşmıştım.

Evet, ben de ANKAPARK’ı son derece gereksiz ve kamu kaynaklarının israf edilmesi olarak görüyorum.

ANKAPARK’a harcanan 1.4 katrilyon TL’ye yakın para ile Başkent’in pekçok acil problemi çözüme kavuşturulabilir, arsası da çok daha faydalı projelerde değerlendirilebilirdi; Türkiye tüketim değil, üretime yoğunlaşmalıydı…

ANKAPARK’a gömülen 1.4 katrilyon TL’ye yakın paranın, geri dönüşü yoktu, vatandaşın vergileri çarçur olacaktı…

(Nitekim ANKAPARK, yıllık ancak 26 milyon liraya kiraya verilebildi. Kiracı firma ile 29 yıllık anlaşma yapıldı. 29x26 milyon TL=754 milyon TL. 29 yılın sonunda kamunun cebine, harcadığı paranın ancak yarısı geri dönmüş olacak.)

Bu eleştirilere Melih Bey’in cevabı hep “ANKAPARK’ın Ankara’ya turist çekeceği, gelecek turistin Başkent’e döviz bırakacağı…” şeklinde olmuştur.

ANKAPARK’ı yıllık yerli ve yabancı 5 milyon kişinin ziyaret edeceği açıklanmıştır…

Evet değerli okurlar, bu noktada merakım şudur:

Mart ayınca açılan ANKAPARK’a bugüne kadar yurt dışından kaç turist gelmiştir?

Bu sayıyı bilen var mı?

ANKAPARK’ı işleten firma bu sayıyı açıklamış mıdır, açıklamayı düşünüyor mu?

İnanın çok merak ediyorum, nedir bu sayı?

Ben bu soruların cevabını ararken, ANKAPARK’ın giriş ücretinde indirim yaptığı bilgisiyle karşılaştım.

Bu ne anlama gelir, yorumunu size bırakıp, edindiğim bilginin detaylarını aktarmak istiyorum:

ANKAPARK Mart’ta resmen açıldığında, bir süreliğine ücretsiz “hizmet” verirken, halk büyük ilgi gösterdi; park dolup dolup taştı.

Peki ya sonra?

Giriş ücretli oldu; 25 TL. Günlük limitsiz giriş de 150 TL olarak açıklandı.

Sonra sonra ne oldu ise artık, geçen hafta bu ücretlerde indirim yapıldığını öğrendim.



Giriş ücreti 5 TL’ye, günlük limitsiz giriş de 50 TL’ye çekilmiş.

ANKAPARK’ın internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“Eğlenceye Giriş Kampanyası; ₺5

Avrasya’nın en büyük tema parkına, pazartesi günleri hariç her gün 5 TL ile giriş yapabilirsiniz. Tema Parka giriş yaptıktan sonra, dilerseniz bilekliklerinize yükleme noktalarından bakiye yükleyerek eğlence ünitelerini kullanabilirsiniz.”

“Günlük Sınırsız Giriş;

Haftanın her günü; ₺50

Günlük Sınırsız Eğlence Ünitesi Kullanımı haftanın her günü 50 TL’dir. Günlük Sınırsız Giriş yaparak tüm eğlence ünitelerinden sınırsız faydalanabilirsiniz.”

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Bu noktada ANKAPARK’ı işleten firma yetkilileri sorularım var:

*Parkın Mart ve Nisan ayı ziyaretçi sayıları nedir; Mayıs ayında bugüne kadar kaç kişi giriş yapmıştır?

*ANKAPARK ziyaretçi sayısında düşüş mü yaşanıyor ki, indirime gidildi?

*Bugüne kadar giriş yapan kişilerden kaçı yabancı turisttir?

