Ankara Berberler Odası Başkanı Sezai Kara: "Esnafın işine zarar veriyor"

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezai Kara, berber esnafının belirtilen kurallar çerçevesinde çalışmalarına devam ettiğini, kamuoyunda yapılan ‘Kapanacak mı?’ ‘Kapanmalı mı?’ gibi söylemlerin esnafın işine zarar verdiğini belirtti.

Koronavirüs vakalarının artmasıyla özellikle berberlerin kapatılacağına yönelik kamuoyunda yapılan söylemlerin esnafın işine zarar verdiğini belirten Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, “Açıklama yapanları sorumluluğa ve düşünmeye davet ediyorum. İnsanların ekmekleriyle oynamasınlar” diye konuştu. Kara, berberlerin belirtilen saatlerde hijyen kurallarına uygun şekilde çalıştıklarını belirterek, “Biz devletimizin verdiği izin çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Berber arkadaşlarımız hijyen kurallarına harfiyen uyuyor” ifadelerine yer verdi. Ankara Berberler Odası Başkanı Sezai Kara şu değerlendirmelerde bulundu:

GERÇEĞİ YANSITMAYAN AÇIKLAMALAR İŞLERİMİZE ZARAR VERİYOR

“Ankara Berberler Odası olarak süreci yakından takip ediyoruz. 11 Mayıs itibariyle Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesi üzerine açıldık. O günden bugüne hijyen kurallarına uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat son günlerde bizleri bilmeyen, tanımayan kişilerin kamuoyunda kapatılmasına yönelik ‘ Kapandı mı? Kapanacak mı? Söylemlerle karşılaşıyoruz. Virüsün bulaşması berber kaynaklı olsaydı son alınan önlemlerde Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu üyeleri bizlere yönelik tedbirleri de alırdı. Biz devletimizin aldığı her karara uymak zorundayız. Şu an hijyen tedbirlerine göre çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fakat kamuoyunda bizler üzerine yapılan açıklamalar düşük olan işlerimizi daha da düşürüyor. İnsanları tedirgin ediyor. Vatandaşlarımız berberlerden korkmasın. Bizler her türlü tedbiri alıyoruz. Maliyetlerimiz artmasına rağmen zam talebimiz olmadı, devletimizin milletimizin yanındayız.”

KAPALI KALDIĞIMIZ GÜNLERİN SIKINTISINI HALEN ÇEKİYORUZ

“Sürecin başında 2 aya yakın kapalı kaldık. O günün yaralarını halen saramadık. Açıldığımızdan bugüne zaten tam kapasiteli çalışmıyoruz. Maliyetlerimiz arttı. Günlük çalışan kesimiz, kenarda köşede birikmiş paramız olmadı. Kiralarımızı ödeyemedik, Bağkur’larımızı ödeyemedik, ailemizi geçindiremedik. Şu an zaten işlerde yüzde 50 düşüş var. Şimdi onu saralım derken işlerimizin düşmesi nedeniyle ay sonunu getiremiyoruz. Devletimizden beklentimi kira desteği, Bağkur desteği ve faizsiz geri ödemeli destek. Hibe olsun demiyoruz ama faizsiz olsun. Biz onu geri devletimize ödeyelim.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA