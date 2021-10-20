Ankara Eskişehir Yolu üzerinde MTA'nın önünde doğalgaz patlaması

Ankara'da; Eskişehir Yolu üzerinde bulunan MTA'nın önünde şiddetli patlamalar oldu. Peşpeşe duyulan patlama seslerinin nedeni doğalgaz patlaması olarak açıklandı. Patlama sonucu yangın çıktı. Doğalgaz vanası kapatıldı ve yangın kontrol altına alındı.

Başkent Ankara mesai saatlerine patlama sesleri ile başladı. Başkent'in ana arterlerinden olan Eskişehir Yolu üzerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 'nün ( MTA ) önünde şiddetli patlamalar oldu.

Kaldırım üzerinde yaşanan patlamaların ardından alevler yükseldi.

Peşpeşe duyulan patlama seslerinin nedeni konusunda resmi makamlardan açıklama bekleniyor.

Doğalgaz patlaması iddiası var...

Ankara'da patlama haberinin detayları şöyle:

MTA'da patlama :

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair ihbarlar geldiği, bunun üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonlarının bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bu arada patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Doğalgaz borusunun bağlı olduğu vananın kapatıldığı ifade edildi.

Olayda can kaybı veya yaralının olmadığı bildirildi.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada MTA'dan da ilk açıklama geldi. Kurum girişindeki doğalgaz borusunda patlama meydana geldiği açıklandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi.

Patlamanın yaşandığı yerin hemen karşısında benzin istasyonu bulunuyor. Güvenlik amaçlı yol iki yönde de trafiğe kapatıldı.

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