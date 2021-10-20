  • BIST 1.431,090
  • Altın 533,21
  • Dolar 9,3050
  • Euro 10,8300
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara Eskişehir Yolu üzerinde MTA'nın önünde doğalgaz patlaması

Ankara'da; Eskişehir Yolu üzerinde bulunan MTA'nın önünde şiddetli patlamalar oldu. Peşpeşe duyulan patlama seslerinin nedeni doğalgaz patlaması olarak açıklandı. Patlama sonucu yangın çıktı. Doğalgaz vanası kapatıldı ve yangın kontrol altına alındı.
Ankara Eskişehir Yolu üzerinde MTA'nın önünde doğalgaz patlaması

Başkent Ankara mesai saatlerine patlama sesleri ile başladı. Başkent'in ana arterlerinden olan Eskişehir Yolu üzerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) önünde şiddetli patlamalar oldu.

Kaldırım üzerinde yaşanan patlamaların ardından alevler yükseldi.

Peşpeşe duyulan patlama seslerinin nedeni konusunda resmi makamlardan açıklama bekleniyor. 

Doğalgaz patlaması iddiası var...

Ankara'da patlama haberinin detayları şöyle: 

MTA'da patlama:

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYE'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair ihbarlar geldiği, bunun üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonlarının bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bu arada patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Doğalgaz borusunun bağlı olduğu vananın kapatıldığı ifade edildi.

Olayda can kaybı veya yaralının olmadığı bildirildi.

MTA'DAN AÇIKLAMA

Bu arada MTA'dan da ilk açıklama geldi. Kurum girişindeki doğalgaz borusunda patlama meydana geldiği açıklandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı kaydedildi. 

Patlamanın yaşandığı yerin hemen karşısında benzin istasyonu bulunuyor. Güvenlik amaçlı yol iki yönde de trafiğe kapatıldı. 

ankara-mta-patlama-dogalgaz.jpg

mta-patlama.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ile görüştü20 Ekim 2021 Çarşamba 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Devlet Başkanı Weah ile görüştü20 Ekim 2021 Çarşamba 09:20
  • TRT World Forum 2021'de iklim kriziyle mücadele yolları ele alındı20 Ekim 2021 Çarşamba 09:19
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da20 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
  • Türkiye'den Togo'ya 2 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi20 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
  • Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 09:16
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 09:16
  • Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem20 Ekim 2021 Çarşamba 09:14
  • Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
  • Bir ilde daha kar sürprizi: Bir anda bastırdı sürücüler yolda kaldı20 Ekim 2021 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti