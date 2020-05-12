Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (15.10.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 27 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en yüksek %57
Nem en düşük %29
Rüzgar Güney Kuzey yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
15 Ekim 2021 Ankara saatlik hava durumu
15 Ekim , 16 Ekim, 17 Ekim, 18 Ekim, 19 Ekim 2021 Ankara hava durumu;
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