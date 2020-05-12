Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (21.01.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 4 derece
En düşük hava sıcaklığı -7 derece
Nem en yüksek %55
Nem en düşük %30
Rüzgar Güneybatı yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
21 Ocak 2021 Ankara saatlik hava durumu
21 Ocak, 22 Ocak, 23 Ocak, 24 Ocak, 25 Ocak 2021 Ankara hava durumu;
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