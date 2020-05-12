Ankara hava durumu 22 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün (22.05.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 15 derece
Nem en düşük %32
Nem en yüksek %88
Rüzgar kuzey-batı yönünden 23 km/sa
Ankara'da gün boyu hava kapalı, saat 09.00 - 18.00 arası gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
22 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu
22, 23, 24, 25, 26 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;
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