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Ankara hava durumu 22 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22.05.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 22 Mayıs 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün (22.05.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 22 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en düşük %32

Nem en yüksek %88

Rüzgar kuzey-batı yönünden 23 km/sa

Ankara'da gün boyu hava kapalı, saat 09.00 - 18.00 arası gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-durumu-22-mayis.jpg

22 Mayıs 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-001.jpg

22, 23, 24, 25, 26 Mayıs 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gunluk-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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