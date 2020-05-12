Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (26.02.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %46
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 7 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
26 Şubat 2021 Ankara saatlik hava durumu
26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 1 Mart, 2 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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