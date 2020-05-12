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Ankara hava durumu 5 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 16 derece

En düşük hava sıcaklığı 0 derece

Nem en yüksek %61

Nem en düşük %24

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-075.jpg

5 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-240.jpg

5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-244.jpg

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