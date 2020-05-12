Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 0 derece
Nem en yüksek %61
Nem en düşük %24
Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
5 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
5 Mart, 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart, 9 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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