Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı 2 derece
Nem en yüksek %95
Nem en düşük %61
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (Hafif Yağmurlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
7 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
7 Mart, 8 Mart, 9 Mart, 10 Mart, 11 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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