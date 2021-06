Ankara Kent Konseyi'nden dünya bisiklet günü mesajı

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi; Ankara’da bisiklet farkındalığını artırmak, bisiklet yollarının şekillenmesine katkı sunmak ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bisikletin dünyada doğa dostu ulaşımın simgesi haline geldiğine dikkat çekilen mesajda; “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından dünyada 200 yıldır kullanılmakta olan, uzun ömürlü oluşu ve çok yönlü kullanılabilmesiyle benzersiz kabul edilen aynı zamanda basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz, çevreye uygun, sürdürülebilir ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan edildi” ifadelerine yer verildi.

HEM EKONOMİK HEM SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BİSİKLET

Bisikletin ekonomik olmasının yanı sıra insan sağlığına olumlu katkıda bulunduğunu dile getiren Ankara Kent Konseyi, yayımladığı mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bisiklet, tüm dünyada sağlıklı bir yaşamın, çevreci bir ulaşımın en önemli parçasıdır. Ekonomik ve eşitlikçi bir yöntem olarak bisiklete binmeye yönelen birey daha uzun ve sağlıklı bir yaşama kavuşur. Bisiklete binmek sadece fiziksel sağlığı iyileştirmeyi değil, aynı zamanda ruh sağlığı ve kişisel gelişime de olumlu fayda sağlar. Bisikletli ulaşım sessiz, ekonomik ve çevreyi kirletmeyen bir alternatif ulaşım biçimidir. Bisiklet, tüm dünyada artışa geçen herkes için güvenli, verimli, düşük karbonlu ve uygun fiyatlı ulaşım için vazgeçilmez bir taşıttır. Bisiklete binmeyi desteklemek için şehirlerin bisiklet alt yapılarına yatırım yapılmalı, paylaşımlı yol alt yapısı da değerlendirilmelidir. Ülkemizin tamamında bisiklet yolları planlanarak toplumumuzun kullanımına sunulmalıdır.”

CAN KAYIPLARI ÖNLENMELİ

Bisiklet kullanıcılarının trafikte tehlikelere maruz kalarak can kayıplarının yaşandığına da dikkat çekilen mesajda, “Artan bisiklet kullanımı beraberinde trafikte çarpma neticesinde yaşanan birçok olumsuz durumu ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan bisikletli ölümler, kaybedilen canlarımız için bir an önce alınması gereken tüm tedbirler hızla alınmalıdır. Bisiklet alt yapısında yapılacak olan bisiklet yolu vb. çalışmalar yanında, trafikte bulunan sürücülerin de eğitilmesi, cezaların caydırıcı olacak şekilde düzenlenmesi de ivedi şekilde gerçekleştirilmelidir” denildi.

OTOMOBİLSİZ BAŞKENT ÇAĞRISI

Ankaralı bisiklet gönüllülerinin seslerini duyurabileceği bir platform olarak kurulan ve bisiklet yolu ile ilgili görüşlerini Ankara Büyükşehir Belediyesine ileterek “Bisiklet Yolu Projesi”nde aktif rol alan AKK Bisiklet Meclisi, “Otomobilsiz Başkent” teması ile araçlardan arındırılmış cadde ve sokakların olması gerektiğinin de altını çizdi.

Toplumun her kesiminin bisiklet kullanmaya yönlendirilmesinin önemine işaret edilen mesajda ayrıca AKK Bisiklet Meclisi şu çağrıda bulundu:

“AKK Bisiklet Meclisi olarak ‘Otomobilsiz Başkent’ teması kapsamında motorlu araçlardan arındırılmış cadde ve bulvarlarda Ankaralı hemşehrilerimizi hareket etmeye özendirmek ve Ankara’nın çevre odaklı yönetim anlayışını ön plana çıkarmak için her ayın ilk Cumartesi günü 12.00-16.00 saatleri arasında yaya ve bisikletli sirkülasyonun yoğun olduğu 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ve Atatürk Bulvarı’nın, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılmasına yönelik başlatmış olduğumuz imza kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz. Kampanyamıza change.org/bisikletmeclisi adresinden ulaşarak destek olabilirsiniz.”

PEDALLAR KENT’TEN KÖYE ÇEVRİLECEK

“Ankara’mız bisikletli ulaşıma layıktır” diyerek ‘Bisiklete Yol Ver' sloganıyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi paydaşı Bisiklet Hareketi Spor Kulübü Derneği Ankuva Bisiklet Takımı ve Ata Tohum Hareketi, tüm bisiklet severleri saat 10.00’da Gençlik Parkı'nda buluşarak çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla Güdül’e pedal çevirmeye davet etti.