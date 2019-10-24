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Ankara Onkoloji Hastanesi'nden 'Bir fidan bir hayat' etkinliği

Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, meme kanserine dikkat çekmek ve 1000. kök hücre naklinin anısına “Hep beraber toprağa bir fidan, geleceğe bir hayat ekelim” sloganıyla fidanları toprakla buluşturdu. 
Ankara Onkoloji Hastanesi'nden 'Bir fidan bir hayat' etkinliği

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ve hastanede yapılan 1000. kök hücre naklinin gerçekleştirilmesi anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. “Hep beraber toprağa bir fidan, geleceğe bir hayat ekelim” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları hep birlikte fidanları toprakla buluşturdu.  

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ANLAMLI ETKİNLİK

Yenimahalle’de 75. Yıl Hipodromu civarındaki alanda yapılan fidan dikme etkinliğine katılan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, etkinlikle ilgili gazetemize bilgi verdi. Başhekim Altuntaş, ülkemizde Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutlanması sebebi ile farkındalık oluşturmak, hastalığa dikkat çekmek ve hastanede gerçekleştirilen 1000. kök hücre naklinin anısına böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktardı. 

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“KÖK HÜCRE GİBİ HER BİR FİDAN DA BİR CAN DEMEK”

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1000’inci kök hücre naklimizi yaptık. Bunun anısına sağlık çalışanlarımız ve hastalarımızla birlikte bir hatıra ormanı ile bunu taçlandırmak istedik. Çünkü her bir fidan bir can demek. Kök hücre de can demek. Birdik bin olduk. Ağaçlar bizim oksijen depomuz, hayat damarımız, doğal güzelliğimizdir. Onun için sağlık kadar önemlidir. Boş bulduğumuz her alanı yeşillikle taçlandırmak lazım. ‘Hep beraber toprağa bir fidan, geleceğe bir hayat ekelim’ çağrısını yapıyoruz” dedi.  

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AĞAÇLAR SAĞLIK KADAR ÖNEMLİ

Fidan dikimi etkinliğe katılan Fadime Gökkaya ise “Hastane yönetimi böyle bir teklifte bulunduğunda hemen ‘tamam’ dedim. Bininci kök hücre naklinin ardından anlamlı bir etkinlik oldu. Peygamberimiz, 'İçinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' diyor. Ağaca ve yeşile önem veren bir milletiz. Ağaçların da sağlık kadar önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum. Hastane yönetimimize bu etkinliğe imza attıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.   

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OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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