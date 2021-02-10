Ankara Orman Müdürlüğü toplu torba, çuval ve örtü alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Ankara Fidanlık Müdürlüğü, ihale ile polietilen tüp torba, telis, çuval sepet, saksı yeşil örtü ve jüt satın alacak.
İlanda “Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğümüze bağlı Fidanlıklarda kullanılmak üzere Polietilen Tüp Torba, Telis, Çuval Sepet, Saksı Yeşil Örtü, jüt vs Alımı İşi (16 Kalem ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” bilgisi verildi.
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