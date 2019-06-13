Ankara sel baskını

Ankara'da şiddetli yağan yağmur ani sel baskınlarına yol açtı. Kanallar tıkandı, evler ve dükkanlar kullanılamaz hale geldi.

3 vatandaşımız sel nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan olaylar aslında ülkemize örnek olacak durumda. Altyapısız bir kent nasıl olur adlı çalışmanın tam örneği. Ankara sel baskınlarını görünce aklıma İsveç'te yapılan emiş gücü kuvvetli asfalt ve kanal çalışması geliyor.

Türkiye'de bu ve bunun gibi bir çalışma neden yapılmaz diye düşünürken Türk aklının hiç olmadık konulara yoğunlaşması düşünceyi doğru kılıyor.

Şundan eminim ki seçim süreçlerinde altyapı çalışması yapacağız vaadi verilse o aday daha fazla oy alacaktır. Ancak gösteriş amacıyla lağım kapaklarından içeri 1 saat süren bir boru gönderme faslı mevcut.

Bu çalışma her ne kadar çok az bir oranda fayda sağlasa bile temel çalışmaların kuvvetli olması gerekmektedir.

Türkiye'de bu durumların örnek çıkarılması gereken olaylar olarak akıllarda yer edinmesi gerekiyor. Çünkü Ankara gibi bir Başkent konumunda olan kentin yağmur suyunun sele dönüşmesi nedeniyle 3 kişinin hayatına mâl olması kimseye anlatılacak durumda değil.

İnsanlar Ankara'da deniz olmadığını bilmese hoş karşılar ancak bunun yağmur ve sel baskını yüzünden olduğunu bilse gülmekten kendini alamayacaktır.

Mansur Yavaş'ın çalışma süreçleri hakkında paylaştığı bilgiler de mevcut umarım Ankara için daha iyi şartlar ve daha iyi altyapı çalışması yapılarak insanların hayatı yaşaması daha kolaylaştırılır...

