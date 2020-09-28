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Ankara sessiz kalmadı "GARDAŞ YANINDAYIZ"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına Başkent Ankara’daki belediye başkanları da sessiz kalmadı. Başkanlar, yaptıkları paylaşımlarda, “Biz gardaşız ve can Azerbaycan’ın haklı davasında her daim yanındayız” mesajı verdi.
Ankara sessiz kalmadı "GARDAŞ YANINDAYIZ"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırılarına bir tepki de Başkent Ankara’daki belediye başkanlarından geldi. Azerbaycan’a yönelik saldırılarını bir yenisini daha ekleyen Ermenistan’a sert tepki gösteren Başkentli yöneticiler, Ankara’ya 1700 KM uzaklıktaki can Azerbaycan’a destek mesajları gönderdi. 
Belediye başkanları, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda “Biz gardaşız ve her daim Azerbaycan’ın yanındayız” mesajı verdi. 

YAVAŞ: AZERBAYCAN’IN HAKLI DAVASINDA YANINDAYIZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte dalgalandığı bayrakların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü: “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız.”

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ALTINOK: AZERBAYCAN BİZİM CANIMIZ
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:  "Azerbaycan ordumuza zaferler diliyoruz. Allah muvaffak ve muktedir eylesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan'a başsağlığı diliyorum.

Hepimiz bir neferiz, mehmetçiğiz!
Koşa koşa cepheye, Azerbaycanlı gardaşlarımıza yardıma da gideriz! 

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KÖSE: BİR ANANIN İKİ OĞLU…
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade’nin şu şiirini paylaşarak kardeş ülkeye destek verdi: “Bir ananın iki oğlu Bir ağacın iki kolu O da ulu bu da ulu Azerbaycan-Türkiye Dinimiz bir, diliniz bir Ayımız bir, yılımız bir Aşkımız bir, yolumuz bir Azerbaycan-Türkiye Anayurt’ta yuva kurdum Ata yurda gönül verdim Ana yurdum, ata yurdum Azerbaycan-Türkiye.”

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YAŞAR: SALDIRILARI KINIYORUM
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını kınıyor; saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

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ÇETİN: HER DAİM YANINDAYIZ
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: “Ermenistan tarafından dost ve kardeş Azerbaycan’a yapılan ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıyı kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Her daim can Azerbaycan’ın yanındayız.”

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ERCAN: ERMENİSTAN’IN SALDIRILARINI KINIYORUM
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: “Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

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ŞİMŞEK: HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE SENİNLEYİZ AZERBAYCAN
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: “Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı kınıyor; bu saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi, bugün de  Seninleyiz Azerbaycan!”

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DEMİREL: CAN AZERBAYCAN…
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: “Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri hedef alan hain saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan’ın yanındayız.”

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OĞUZ: TEK MİLLET İKİ DEVLET
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: “Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a yönelik saldırısı nedeniyle Ermenistan’ı kınıyorum. Sivilleri de hedef alan bu alçak saldırıyı lanetliyorum. Can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Tek Millet İki Devlet”

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DEMİRBAŞ: KARDEŞİZ VE YANINIZDAYIZ
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: İki bedende bir ‘CAN’ Yine hainlik yine Ermenistan. Bizler kardeşiz ve yine yanınızdayız.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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