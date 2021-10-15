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Ankara Termal Turizmde Öncü Olmayı Hedefliyor

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Politikalar Merkezi iş birliği ile Sheraton Otel’de düzenlenen ‘Ankara’da Termal Turizm’ konulu toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sektör temsilcileri ve büyükelçilerle bir araya geldi.
Ankara Termal Turizmde Öncü Olmayı Hedefliyor

TERMAL TURİZMDE DE ÖNCÜ ŞEHİR OLACAK

Başkent’te termal turizm potansiyelinin gelişmesi ve tanıtılmasını hedeflediklerini belirten Yavaş, “Ortak akıl ile Ankara’nın her alanda olduğu gibi sağlık ve turizm alanında da hak ettiği yere gelmesi için tüm paydaşlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent turizmini canlandıracak ve kentin kültür ve tarihini gelecek nesillere aktaracak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.
     
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda Ankara Politikalar Merkezi iş birliği ile Sheraton Otel’de düzenlenen “Ankara’da Termal Turizm” konulu toplantıda sektör temsilcileri ve büyükelçilerle bir araya geldi.

YAVAŞ: “BAŞKENT’İN TERMAL TURİZM POTANSİYELİNİ GELİŞTİRMEK VE TANITMAK İSTİYORUZ”
    
Termal turizmin Başkent’te canlandırılmasını ve tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, toplantıya katılan sektör temsilcileri ile büyükelçilerin görüş ve önerilerini dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı sunumda şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sağlık her şeyin başı. Bu alanda yapılacak her türlü yapılacak yatırım ve hizmetin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ankara’da insanı önceleyen yönetim anlayışımızın bir gereği olarak şehrimizin destekleyici sağlık hizmetlerinin önemli bir bileşeni olan termal potansiyelini daha da geliştirmek ve uluslararası iş birliği içerisinde bu imkanları yurt dışında da tanıtmak istiyoruz. Burada bulunan sektör temsilcileriyle birlikte siz değerli büyükelçilerimize bu imkanları göstermek ve sizlerin kıymetli görüşlerini almak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde ve Ankara’da termal kaplıcaların sıcaklıkları 20 ile 110 santigrat derece arasında değişiyor. Akış hızı ise saniyede 2 ile 50 litre arasında. Hem Türkiye hem Ankara olarak maden kaynakları açısından potansiyelimizin çok düşük bir potansiyelini kullanıyoruz. Ortak akıl ile Ankara’nın her alanda olduğu gibi sağlık ve turizm alanında da hak ettiği yere gelmesi için tüm paydaşlarımız ile çalışmaya devam edeceğiz.”

“ANKARA OLARAK ELİMİZDEN GELEN KATKIYI YAPACAĞIZ”
     
Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, yerel yönetimler ile şehrin paydaşlarının turizme katkı sağlayacak ortak çalışmalarda vurgularken, Ankara’daki büyükelçiler reklam ve tanıtımın önemine dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesine bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ettiler.
     
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise şöyle konuştu:
“Ankara’nın direkt uçak sorunu yüz yıl savaşlarıyla devam eden bir şey. Mansur Başkanımız göreve geldiği günden beri Türk Hava Yolları’nı ikna etmeye çalışıyoruz ki dünyanın çeşitli başkentlerinden Ankara’ya direkt uçak koyulsun diye. Türkiye gerçekten doğal kültürel ve tarihi zenginlikler ülkesi. Aynı tanıtımları sürekli bütün dünya merkezlerinde yapıyor olmamız lazım. Ankara olarak elimizden gelen katkıyı yapacağız.”

GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol, ATO Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ve Büyükşehir Belediye bürokratlarının dışında Ankara’nın termal turizminin gelişmesi için uluslararası katkı sağlayacak ülkelerin büyükelçileri de toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

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Toplantıya Avrupa’dan Uzakdoğu’ya kadar birçok ülkeden şu büyükelçi ve maslahatgüzalar katıldı:

-Sermet ATACANLI, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı (Türkiye’nin eski Güney Afrika ve Japonya Büyükelçisi)
-Fatih CEYLAN, Türkiye’nin eski Sudan Büyükelçisi ve NATO nezdinde Daimi Temsilcisi
-Sibel ALGAN, Türkiye’nin eski Senegal Büyükelçisi
-Ömer ÖNHON, Türkiye’nin eski Suriye ve İspanya Büyükelçisi
-Metin KILIÇ, Türkiye’nin eski Kırgızistan Büyükelçisi
-Hasan KANBOLAT, APM Yönetim Kurulu Üyesi
-Suzuki Kazuhiro, Japonya Büyükelçisi
-Lee Won-ik, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi
-Marjanne de Kwaasteniet, Hollanda Krallığı Büyükelçisi
-Stefan-Alexandru Tinca, Romanya Büyükelçisi
-Sanjay Kumar Panda, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçisi
-Angele Da Cruz, Lüksemburg Büyükelçisi
-Staffan Herrström, İsveç Krallığı Büyükelçisi
-Robert Trzeciak, Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
-Jiri Borcel, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı
-Henning Simon, Almanya Maslahatgüzarı 
-Gianmarco Macchia, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 
-Marianne Young, Birleşik Krallık Büyükelçiliği Maslahatgüzarı

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