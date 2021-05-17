Ankara Üniversitesi işçi alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Üniversitesi işçi alımı yapacak.
AÜ işçi alım ilanı Resmi Gazete’nin 17 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayımlandı.
Üniversiteye çok sayıda “Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri, Yapı Tesisat Sistemleri Teknisyeni/ Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, Elektrik Teknisyeni” alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 17/05/2021 – 24/05/2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik olarak başvuru yapabilecek.
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