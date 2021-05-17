Ankara Üniversitesi işçi alım ilanı yayımlandı

Ankara Üniversitesi işçi alımı yapacak. AÜ işçi alım ilanı Resmi Gazete’nin 17 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayımlandı. Üniversiteye çok sayıda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, tekniker ve teknisyen alınacak.