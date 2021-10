Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Kızılcahamam’da İncelemelerde Bulundu

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Kızılcahamam’a yeni kazandırılacak olan 4 yıllık kampüs için incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam’da Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ı Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Meslek Yüksek Okul Müdürü Seyhan Akışka, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakış AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen karşıladı. Rektör Ünüvar Ankara Üniversitesi Yöneticileri ile birlikte Kızılcahamam’a gelerek belirlenen okulda incelemelerde bulundular. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar incelemelerin ardından Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ı ve Kaymakam Can Aksoyu Makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Yapmış Olduğu Açıklamada; "Kızılcahamam’ımızı her alanda ihya ediyor, her alanda projeler üretiyoruz.

Bugün ilçemize kazandırmak istediğimiz 4 yıllık fakülte projemiz kapsamında, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Necdet Ünüvar'ı ağırladık.

Rektörümüz Necdet Ünüvar ile birlikte fakültemizi planladığımız, şu an Ayşe Bezci okulumuzun olduğu alanda incelemelerde bulunduk.

Ankara Üniversitemizin değerli rektörü Sayın Necdet Ünüvar hocama ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

İlçemize fakültenin gelmesi demek, Kızılcahamam’ımızın her alandaki gelişimine sayısız katkı sağlamak demek.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise ; İlçemiz termal sağlık turizmini hem düzenleyecek hem de eğitim altyapısını bir basamak üste taşıyacak bir değişime geçiyoruz.

Yaşadığı mekan problemi sebebiyle eğitimde istediği şartları yakalayamayan fizyoterapi bölümünü daha da güçlendirmek isteyen Kızılcahamam Meslek Yüksek Okulu, yeni bir kampüse geçiyor. Bu sayede açılacak farklı bölümlerle öğrenci sayısı artacak okulumuz, uygulama derslik ve laboratuvarları ile ilçemizdeki fizik tedavi tesislerine akademik destek ve yetişmiş eleman sağlamış olacak.

Kızılcahamam geleceği için sağlık ve spor turizminde bir sıçrama noktasını oluşturacak bu projenin her aşamasında bizler gibi büyük heyecan duyan Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Hocamız ekibiyle yeni kampüs alanı inceledi. Sayın Rektörümüze, projede büyük emeği ve desteği olan Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar ile eşlik ettik.

Derslik binası ve sosyal alanları ile hızlıca kampüsleşmesini sağlayacak olan okulumuzun, ilerleyen yıllarda, Ankara’nın yaşadığı fizik tedavi yataklı tesis ihtiyacını rahatlıkla karşılayacağı günleri görmemizi diliyoruz.

Herşey yolunda giderse, elbirliği ile hedefimize devam edersek, Ankara’ya, Kızılcahamam’a ve Ankara Üniversitesi’ne hayırlı bir kampüs olsun, uğrayanlar sıhhat bulsun.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ise yaptığı açıklamada; Kızılcahamam Kaymakamı Sn. Can Aksoy ve Belediye Başkanı Sn. Süleyman Acar ile birlikte Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunduk. Ardından ise Belediye Başkanımız Süleyman Acar’ı ve Kaymakamımız Can Aksoy’u makamında ziyaret ederek iş birliklerimiz üzerine değerlendirmelerde bulunduk."