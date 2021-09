Ankara yeşilleniyor

Büyükşehir Belediyesi’nin yeni çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarıyla halka açtığı “30 Ağustos Zafer Parkı”, “Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı” ve “Gazi Park” görenleri hayran bırakıyor.

Yıllardır AŞTİ’nin yanında atıl durumda olan “30 Ağustos Zafer Parkı’, Gazi Çiftliğine yakın mesafede bulunan “Gazi Park” ile “Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı”nı çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile yeniden canlandırarak halka açan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanların sayısını her geçen gün artırmayı amaçlıyor. Her iki park sadece merkez değil çevre ilçelerden de özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

GAZİ PARK FARKLI ETKİNLİK OLANAKLARIYLA KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Yaklaşık 62 bin metrekarelik alan içerisinde nilüfer göletinden spor sahalarına, çocuk oyun alanlarından evcil hayvan gezinti alanına, bisiklet yolundan etkinlik çayırına kadar 7’den 70’e herkese hitap eden Gazi Park, Başkentlileri hayran bırakıyor.

Gazi Park açılışından itibaren son günlerde Başkentlilerin aileleriyle birlikte vakit geçirmeye başladığı ve Başkent’in gözde yeşil alanlarından biri haline dönüşürken, yeşil alanlara hasret kalan vatandaşlar park ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Kadriye Çiçek: “Sincan’dan geliyoruz. Oradaki parklar yeterli kalmıyor. Çocukları eğlendirmek için buraya geldik.”

-Seda Deniz: “Çok beğendik. Gerçekten tam bir aile ortamı olmuş. Çocuklar da eğleniyor. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Güzel bir alan kazandırılmış.”

-Sema Kalkan: “Çok beğendim, çok güzel. Yemyeşil açık bir alan ve şu hastalık ortamında çok rahat otuyoruz, hava alıyoruz.”

-Ersan Özbek: “Eşimle ve çocuğumla ilk defa geliyorum. Çok beğendik. Çok teşekkür ediyorum böyle bir çalışma yapıldığı için. Hayvan Parkı’nda da çocuklar rahatça gezebiliyor.”

-Özlem Poyraz: “ilk kez geliyoruz. Çok değişik bulduk, çok beğendik. Çocuklar için çok keyifli. Ankara’da gidilecek çok fazla bir yer yok. Sabahtan beri nereye gitsek diye düşünüyorduk, aynı yerlere gitmekten de sıkıldık. Burası değişik geldi bize, iyi ki gelmişiz.”

-Serkan Bozok: “Gazi Park gayet güzel ve iyi yapılmış. İlk defa keşif için geldik. Doğal bir ortam var. Teşekkür ediyoruz.”

-Mehmet Ege Ağılman: “Çok geniş, doğayla iç içe bir yer. Sandalyelerimizle geldik. Uçurtma da uçurdum, eğleniyoruz.”

-Ayhan Uraz: “Çok güzel. Önceden atıl durumdaydı. Şu an çok güzel olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çocuklarla yürüyüş yaptık, ağaçlığa yeşile hasrettik. Mutluyuz.”

-Kevser Kulaözü: “Çocuklar için olsun büyükler için olsun muhteşem olmuş. Doğal bir ortam ve her zaman vakit geçirilebilir. Temiz hava, hayvanlarla iç içeyiz. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Cansu Kulaözü: “Çok beğendim. Hayvanlarla iç içe olmak çok hoşuma gitti.”

-Atakan Işık: “Önce kardeşlerimle ve ailemle geldim. Şimdi de arkadaşlarımla geldim. Keçi ve tavşanı gördüm. Çok eğlendim.”

-Sefa Çakmak: “İlginin çok fazla olduğunu gördük. Yeni olmasına rağmen talep çok fazla, yer bulmakta zorluk çektik. Çok güzel doğayla iç içe.”

-İrem Şehirli: “Daha önce de geldik, çok beğendik. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Hayvanları görmeye de gideceğiz. Ankara’nın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Burayı yeni duyduk ama çok sevdik.”





ANKARA’YA NEFES OLAN PARK: 30 AĞUSTOS ZAFER PARKI

Başkentlilerin en çok tercih ettiği yeşil alanların başında yer alan 30 Ağustos Zafer Parkı, 166 bin metrekarelik yeşil alanıyla buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Bisiklet yolunun yanı sıra yürüyüş ve koşu yoluyla vatandaşların ziyaret etmeyi tercih ettiği parkta, kendi bisikletiyle gelmeyenler için her yaş grubuna hitap eden bisiklet kiralama imkanı da sağlanıyor.

Şehrin merkezinde ve kolay ulaşıma sahip oksijen deposu parka gelen Başkentliler, parkın Ankara’ya nefes olduğu görüşünde birleşiyor:

-Gökçen Atasever: “30 Ağustos Zafer Parkı çok güzel, çok beğeniyorum. Arkadaşlarımızla, ailemizle her hafta geliyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle çocuğu olan aileler, gençler gelmeli. Ankara’da gidilecek çok fazla bir yer alan yok. Burası çok güzel, çok iyi oldu.”

-Duygu Şahin: “Aile için gayet güzel bir alan. Nezih bir ortam, çocuklarımızla keyifle geliyoruz. Ailenin vakit geçirebileceği bir ortam. Temiz ve güvenlikli bir ortam. Çok teşekkür ederiz.”

-Duru Çelik: “Bisiklet yolu, paten, scooter derken çok eğleniyorum. Burayı çok seviyorum.”

-Mürüvet Uzun: “Hemen hemen her hafta geliyoruz. Gerekli bir parktı, iyi ki yapıldı. Hep istiyorduk Ankara’da plastiğin daha az olduğu, doğal yapılmış bir park yapılmasını. Buranın en önemli özelliği de bu. Ankara’ya nefes oldu.”

-Serter Yılmaz: Yıllardır burada otuyoruz. İyi ki burası yapıldı. Çok güzel, yeşil alan çok rahat ve ferah. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz.”

-Leyla Ulusoy: “Çok beğeniyorum. Çok da severek geliyoruz. Şehrin içinde nefes aldığımız bir yer. Mansur Bey’e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki böyle bir yeri Ankara’ya kazandırdı. Çocuklarımız rahatça oynuyor, bisiklete biniyor.”

-Toprak Ulusoy: “Bisiklet sürüyorum ve gelince eğleniyorum. Burayı çok seviyorum.”

-Gizem Kazmacı: “Sürekli gidip geliyoruz, çok beğeniyoruz. Çok memnunuz gerçekten başkanımıza teşekkür ederiz böyle bir alan yarattığı için. Şehrin ortasında yeşillik nefes almaya yeri.”