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Ankara Zabıtası hijyen mesaisinde

Ankara Zabıtası, kent genelinde toplu taşıma araçları ve kamusal alanlar başta olmak üzere birçok noktada ücretsiz maske, yüzey ve el dezenfektanı desteği sağlamayı sürdürüyor.
Ankara Zabıtası hijyen mesaisinde

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Başkent’te hem Ankara Zabıtası, kent genelinde özellikle toplu taşıma araçları ve kamusal alanlarda koronavirüs salgınıyla etkin mücadele edebilmek amacıyla hijyen önlemlerini sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara’nın beş büyük dolmuş durağında dolmuşçu esnafına ücretsiz maske, yüzey ve el dezenfektan dağıtımı gerçekleştirirken, Akköprü’de yer alan ilçe otogarında ÖHA ve ÖTA’lara da hijyen desteği sağladı. 

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ESNAF 9 BİN 900 TOPLU TAŞIMA ARACINA TAKILAN KORUYUCU KABİNLERDEN MEMNUN
Koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar hijyen denetimlerine ara vermeden devam eden Ankara Zabıtası, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. 

Dolmuşçu esnafına salgına karşı alınan tedbirler doğrultusunda hijyen desteği sağlamayı sürdürdüklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri paylaştı:
“Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir pandemiyle mücadele ediyoruz. Hem vatandaşlarımızı toplu taşımadan kaynaklı salgından korumak hem de ulaşım sektörünün yanında olmak için çalışıyoruz. Ankara’daki 5 büyük dolmuş durağında 2 bin 300’ü aşkın minibüsçü esnafına maske, el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanından oluşan hijyen kitleri dağıtıyoruz. Ankara’da 2 bin 300’ü dolmuş olmak üzere 9 bin 900 toplu taşıma aracına taksiye, dolmuşa, servis araçlarına, halk otobüslerine sürücü koruyucu kabinler takmıştık. Oda başkanlarıyla güçlü bir iletişim halindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

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“BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANIMIZDA”
Pandemi süreci boyunca her konuda kendilerine destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer, “Büyükşehir her zaman yanımızda. Bir yılı aşkın süredir esnafın ihtiyacına göre bu destekler devam ediyor, ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.

Dolmuşçu esnafı ise Büyükşehir Belediyesinin hem esnafın hem de vatandaşın sağlığını öncelemesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdiler:
-Burat Bozdemir: “Her zaman Büyükşehir Belediyesi dolmuşçu esnafına destek oluyor. Dezenfektan ve maske dağıtıyorlar. Bu hizmetlerden çok memnunuz.”
-Selim Coşkun: “Büyükşehir Belediyesi maske ve dezenfektan dağıtarak bize yardımcı oluyor. Dağıtılan dezenfektanla araçlarımızı dezenfekte ediyoruz.”
-Adem Yolcu: “Mansur Başkan’ın hak ve adaletli davrandığını biliyoruz. Esnafa yaptığı desteği de büyük.”
-Musa Sabancı: “Pandemi başladığından bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin dezenfektan, maske ve mazot desteğinden çok memnunuz.”
-Mustafa Şahin: “Her türlü iyiliği her türlü yardımı Büyükşehir bize sağlıyor. Durağımız iyi ve temiz, sık sık verilen dezenfektanlarla dezenfekte ediyoruz.”

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ÖTA VE ÖHO’LARA DA HİJYEN DESTEĞİ
Ankara Zabıtası ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı Özel Halk Otobüsü (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) da el ve yer dezenfektanı ile maske desteğinde bulunmaya devam ediyor.

35 BİN MASKE VE BİN LİTRE DEZENFEKTAN DAĞITILDI
Başkent'in çevre ilçelerine yolcu taşımacılığı yapan ÖHO ve ÖTA'ların Akkörü'de yer alan ilçe otogarında 35 bin maske, bin litre yer ve 240 litre el dezenfektanı dağıtımı gerçekleştirdiklerini, ulaşım esnafına eş zamanlı hijyen desteği sağladıklarını söyleyen Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şöyle konuştu:
“Belediyemize ait EGO Otobüsleri, ANKARAY ve Metro'nun dışında Özel Halk Otobüslerine ve Özel Toplu Taşıma Araçlarına, minibüs ile taksilere sürekli denetimlerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ulaştırma esnafımıza dezenfeksiyon, şeffaf kabin ve akaryakıt desteğinde bulunmaya devam ediyor. Ankara'da 650'ye yakın Özel Toplu Taşıma Aracı ve Özel Halk Otobüsüne hijyen malzemesi dağıtmak için buraya geldik. Esnafımızın sorun ve taleplerine de kulak verdik. Vaka sayılarının hiç görülmediği kadar yükseldiği bu dönemde süreci ancak kurallara uyarak, sosyal mesafeyi koruyarak ve kalabalıktan kaçınarak yönetebiliriz.”

Maske ve dezenfektan dağıtımına katılan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara ise şu değerlendirmelerde bulundu:
“Covid-19 salgını başladı başlayalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere Zabıta Daire Başkanımız tarafından esnafımıza maske ve dezenfektan desteği sağlandı. Süreç başından itibaren araçlarımız günlük ve haftalık olarak dezenfekte edilmektedir. 850 esnafımıza akaryakıt desteği sağlanmaktadır. Bir kişi için bile olsa araçlarımız 150 km uzaklıktaki ilçelerden Ankara'ya sefer yapmakta. Boşta olsa, dolu da olsa araçlarımız taşıma kapasitesine uygun olarak ulaşım hizmetine devam ediyor. Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi her türlü bizim yanımızda oldu.”

Hijyen desteğinin önemine dikkat çeken Şereflikoçhisar Kooperatif Başkanı Gürsel Demirkan, “Ulaştırma sektörünün bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz” derken, Sincan Kooperatif Başkanı Kasım Bozkurt da, “Pandemi başlangıcından itibaren dezenfektan ve maske konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. Sürekli araçlarımızda maske ve dezenfektan bulunuyor. Cumartesi ve Pazar günleri de araçlarımızın içi dezenfekte ediliyor” diye konuştu. 

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