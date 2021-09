Ankara'da aşure etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın son gününde “Birlik Aşı Aşure-6 Milyon Ankaralı Tek Yürek” adlı etkinliği düzenledi.

Turnalar Semah Topluluğu’nun semahı ve ünlü ozan Musa Eroğlu’nun konserinin ilgiyle izlediği etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Biz, Hünkar Hacı Bektaş’ın çizdiği çerçevede, öncelikle nefsimizle mücadele ederek, alçak gönüllü bir şekilde, sessiz sedasız çalışarak, sizlere hizmet edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın son gününde ‘Birlik Aşı Aşure-6 Milyon Ankaralı Tek Yürek’ adlı bir etkinlik düzenleyerek binlerce Başkentliyi bir araya getirdi.

Gençlik Parkı’nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, Anadolu Güç Birliği Dönem Sözcüsü Ali Bakır, AYDOS Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Özgür Cinalioğlu, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Başkanı Atila Ilıman, Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Genel Başkanı Ali Bakır, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Tuncay Sönmez, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz ve Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut İbiş ve vatandaşlar katıldı.

AŞUREYİ YAVAŞ DAĞITTI

Ankara Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin birlikte düzenlediği etkinlikte, Dede Baki Özdemir'in duasının ardından BELPA Mutfak’ta hazırlanan 5 bin aşure dağıtıldı. Dede Baki Özdemir’in duasının ardından kazanın başına geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aşureyi karıştırdıktan sonra kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı.

“AŞURE KÖTÜYE KARŞI İYİNİN YANINDA YER ALMANIN SİMGESİ NİTELİĞİNDEDİR”

“Bugün burada, 6 milyon tek yürek olmuş, birlik aşı yapıyoruz. Hak katında kabul görsün” diyerek konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Matem ayı olan Muharrem’in 1341’inci yılını geride bıraktık. O gün Kerbela’da İslam tarihinin en acıklı olayı yaşanmış, Hz. Muhammed efendimizin gözümün nuru dediği torunlarından Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte şehit edilmişti. Hiçbir katliam kabul edilemez ama peygamber efendimizin ‘Beni seven onları da sevsin’ dediği torunu Hüseyin’in katledilmesi, insanlığımızı derinden sarsan tarihi bir olaydır. Üzülmek yetmez; sebep olanları lanetlemek de yetmez. Zaten bu nedenledir ki Yezid, samimi Müslümanların katında asla itibar görmez. Hz. Hüseyin, haksızlığa karşı çıkmış, Yezid’in İslam dinini lekelediğini belirtmiş, ‘Yezid gibi bir hükümdara duçar olmamayı’ öğütlemişti. O gün bugündür, her inançlı Müslüman, her canımız, ‘Yezide yandaş olmaktansa Hüseyin ile birlikte can vermek yeğdir’ der” ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Matem ayında, siz canlar, sessiz sedasız 12 günlük matem orucu tuttunuz. 12 gün boyunca Kerbela şehitlerinin acılarına ortak olup, onları andınız ve bu mütevazı tutumunuzla toplumun geri kalanına Hz. Hüseyin’in direncini, Yezid’in zulmünü anlattınız. Bu süre içinde hep en az ile yetinerek, muharrem yasını içselleştirdiniz. Hz. Muhammed efendimiz, Veda Hutbesi´nde Ehl-i Beyti, Müslümanlara emanet etmişti. Ancak Yezid, Hüseyin ile birlikte 72 canı, önce susuz bırakmış sonra da katletmişti. Katliamın üzerinden geçen 13 asırdan fazla zaman boyunca peygamber efendimizin emanetine sahip çıkan ve bu katliamı protesto eden bir geleneğimiz var. O geleneğin bir parçası olarak, bu yıl, bu anlamlı hizmeti, hep birlikte yapıyor, aşuremizi pişirip, dağıtıyoruz. Yas, muharrem orucu ve ardından yapılan aşure, zalime karşı mazlumun, haksıza karşı haklının, güçlüye karşı güçsüzün, kötüye karşı iyinin yanında yer almanın simgesi niteliğindedir. Milletimizin yeri bellidir; biz, zalim, haksız ve kötü Yezid’in karşısında, mazlum, haklı ve iyi Hüseyin’in yanındayız. ‘Dünya küfür ile durur, zulüm ile durmaz’ buyuran bir Resul’ün yolundan gidenler, tabii ki zalim Yezid’in değil, mazlumun yanında yer alırlar. Çanakkale Savaşı’nda işgalci düşmanından bile suyu esirgemeyen bir millet, Kerbela’da peygamber torunlarını susuz bırakan bir zulmün yanında saf tutamazdı, tutmadı.”

“ANKARAMIZI HUZUR VE BEREKETİN YOLUNA KOYDUK”

“Zalim her çağda zalim; haksız her çağda haksız, kötü her zaman kötü, Yezid her zaman Yezid’dir” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, “Yezidlik, bir illettir ve bu illeti, birlik içinde, yan yana durarak, omuz omuza vererek yenebiliriz. Uzak ve yakın tarihte yaşanan büyük dramlara rağmen, eğer kardeşliğimizi koruyabilmişsek, bu durum, milletimizde var olan irfanın sonucudur” dedi.

Yavaş, Hacı Bektaş Veli’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ öğüdünü hatırlatarak şöyle devam etti:

“Unutmayalım kardeşlerim, hiçbir fitne, hiçbir ayrımcılık, bize bu toprakları vatan yapan ruhtan, kardeşlik duygumuzdan daha güçlü değildir. Anadolu’ya güvercin olarak gelen gönül sultanımız Hacı Bektaş Veli bizlere, ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ öğüdünü vermektedir. Bizler Hacı Bektaş’ın öğüdünü tutarak, beraber olduk, birlikte yürüdük, hiçbir ayrım yapmadan kardeşliğimize sarıldık, Ankara’mızı huzur ve bereketin yoluna koyduk. Şimdi sıra, 25 yılın yol açtığı ağır tahribatı gidermekte ve Ankara’mızı yeniden yaşanabilir ve dünya başkentleriyle yarışan bir kent haline getirmektedir. Sizlerin de desteğiyle iki yılda aldığımız yol, Ankara’yı dayanışma ve kardeşlik anlamında, ülkemiz için örnek alınan kent haline getirmiştir. Bizler birlik ve beraberliğimizi korudukça, Ankara’mız sadece siyasi başkentimiz olmakla kalmayacak, huzurun ve bereketin de başkenti olmaya devam edecektir. Bu minval üzere yürüttüğümüz çalışmalara verdiğiniz destekten ve gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı siz canlara teşekkür ederim. Hizmet süremiz boyunca ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye ve sizlerin verdiğiniz o büyük desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Bunu aralıksız sürdüreceğimizden asla şüpheniz olmasın. Ne demiş Yunus Emre; ‘Eğriliğin koyasın, doğru yola gelesin. Kibri kini çıkar gel, erden nasip alasın.”

“BİZ ONLAR GİBİ YAPMAYACAĞIZ”

“Hizmet süremiz boyunca ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet etmeye ve sizlerin verdiğiniz o büyük desteğe layık olmaya çalışıyoruz. Ankara’da 25 yıl boyunca ayrımcılığa uğrayan, ötekileştirilen herkesin başımın üstünde yeri vardır. Biz onlar gibi yapmayacağız. Rakibinize benzediğiniz zaman yok olursunuz” diyen Yavaş, “Biz, Hünkar Hacı Bektaş’ın çizdiği çerçevede, öncelikle nefsimizle mücadele ederek, alçak gönüllü bir şekilde, sessiz sedasız çalışarak, sizlere hizmet edeceğiz. Hizmet hak içindir çünkü, haktan, hakikatten ayrılmadan, aralıksız çalışmak için sizden birlik içinde olmanızı ve eğer yanlış bir şey yaparsak, bizi uyarmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇEKİLEN ACILAR KARDEŞLİĞE DÖNÜŞTÜ”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, Başkent’te kent yönetiminde artık barış, kardeşlik ve ortak aklın sözünün geçtiğini ifade ederek, “Anadolu’nun birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini ve bereketini anlatan birlik aşı adı altında aşure, kentin 100 yıllık tarihinin simgesi olan Gençlik Parkı’nın tam ortasında bugün Ankara’daki 6 milyonu tek yürek haline getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın iradesiyle burada bütün sosyolojilerin kardeşliğini izliyoruz. Çekilen acıların, çekilen ızdırapların nasıl kardeşliğe dönüştüğünü, nasıl birlik ve bütünlüğe dönüştüğüne tanık oluyoruz” dedi.

MUSA EROĞLU’NUN EZGİLERİ BAŞKENTLİLERİ BÜYÜLEDİ

‘Birlik Aşı Aşure-6 Milyon Ankaralı Tek Yürek’ etkinliğinde sahne alan ünlü ozan Musa Eroğlu’nun türkülerine eşlik eden Başkentliler, Turnalar Semah Topluluğu’nun semahı da ilgiyle izledi.

Konser öncesinde birlik ve beraberlik mesajı veren Eroğlu şöyle konuştu:

“Biz bu ülkede yaşıyoruz. İnancımızla, her şeyimizle hepimiz kardeşiz. Bir birimize tahammül edeceğiz. Yarın umreyi kutlayacağız, bugün de aşureyi kutlayacağız. İnsanların kültürleridir bu. Onlara yapılan bu güzelliği kutlamamak elde değil. Ben başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a, bu etkinlikte emeği geçen, düşünen, destek veren herkese teşekkür ederim.”

Gençlik Parkı’nın nostaljik atmosferinde gerçekleşen etkinlikte Yüksel Didikoğlu, Görkem Aygün ve Gökhan Kılıç da seslendirdikleri şarkılarla başkentlilere unutulmaz bir akşam yaşattılar.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen açık hava konserleri, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.