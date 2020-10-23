Ankara'da 'Barutlar' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

ANKARA'da polis ekipleri, çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütü takibe alındı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonrası, 22 ev ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H. B. ile birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde, kırmızı ve yeşil reçete tabi haplar, değişik çaplarda tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

​DİĞER GRUPLARLA ÇATIŞMA İÇİNDE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Altındağ bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgede yeniden yapılanmaya çalıştığı ve bu nedenle bölgedeki diğer gruplarla çatışma içinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, ‘Tefecilik’, ‘Kasten yaralama’ gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.