  • BIST 1.188
  • Altın 486,128
  • Dolar 7,9489
  • Euro 9,4086
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara'da 'Barutlar' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

ANKARA'da polis ekipleri, çok sayıda suça karıştığı belirlenen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.
Ankara'da 'Barutlar' suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen ve 'Barutlar' olarak bilenen suç örgütü takibe alındı. Polisin teknik ve fiziki takibi sonrası, 22 ev ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H. B. ile birlikte 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Bu arada şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda çek-senet, uyuşturucu madde, kırmızı ve yeşil reçete tabi haplar, değişik çaplarda tabanca ve bu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

​DİĞER GRUPLARLA ÇATIŞMA İÇİNDE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, Altındağ bölgesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları sonrasında bölgede yeniden yapılanmaya çalıştığı ve bu nedenle bölgedeki diğer gruplarla çatışma içinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, ‘Tefecilik’, ‘Kasten yaralama’ gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı23 Ekim 2020 Cuma 15:51
  • Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü, çatıda yakalandı23 Ekim 2020 Cuma 15:24
  • Boğazkent'te halkalandı, Finlandiya'da yakalandı23 Ekim 2020 Cuma 15:23
  • Rejim güçlerinden İdlib'e topçu saldırısı: 10 yaralı23 Ekim 2020 Cuma 15:22
  • Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi23 Ekim 2020 Cuma 15:10
  • Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu! 18 ay taksit yapılacak23 Ekim 2020 Cuma 14:51
  • Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti23 Ekim 2020 Cuma 14:45
  • Kars'taki asırlık koç katım geleneği renkli görüntüler oluşturdu23 Ekim 2020 Cuma 14:32
  • İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi23 Ekim 2020 Cuma 14:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'da yapılan ateşkes anlaşması en üst düzeyde bir ateşkes değil23 Ekim 2020 Cuma 14:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti