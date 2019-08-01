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Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Ağustos 2019 Doğalgaz zammı!

1 Ağustos 2019 tarihinde doğalgaza %14,97 zam geldi. Peki doğalgaza yüzde 14,97 zam gelince Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar oldu? Ankara 2019 doğalgaz fiyatı merak ediliyor. İşte Ankara'daki doğalgazın zamlı fiyatı!
Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı ne kadar? 1 Ağustos 2019 Doğalgaz zammı!

1 Ağustos 2019 tarihinde doğalgaza %14,97 zam geldi. Peki doğalgaza yüzde 14,97 zam gelince Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar oldu? Ankara 2019 doğalgaz fiyatı merak ediliyor. İşte Ankara'daki doğalgazın zamlı fiyatı.. 1 Ağustos 2019 Doğalgaz zammı!

Doğalgaza gelen zammın ardından Başkent Doğalgaz fiyatları merak ediliyor. Ankara'da doğalgazın metreküpü kaç tl, ne kadar? Doğalgaza ne kadar zam geldi?.. Başkentte doğalgazın fiyatı ne? Doğalgazın metreküp fiyatı 2019.. İşte doğalgazın %14,97 zamlı fiyatı.. Ankara'da doğalgaz'ın metreküp fiyatı ne kadar?

1 Ağustos 2019 Ankara doğalgaz fiyatı:

Ankara'da doğalgazın metreküp fiyatı 2019 Ocak ayında 1 lira 60 kuruştu. Gelen zam ile birlikte Ankara'da doğalgazın KDV dahil metreküp fiyatı;

Ankara'da doğalgazın güncel metreküp fiyatı olan 1 lira 60 kuruş'a %14,97 zam gelince yaklaşık "24 kuruşluk" bir artış oldu ve Ankara'da doğalgazın güncel metreküp fiyatı 1 lira 84 kuruş'a yükseldi. 

1 Ağustos 2019 itibariyle Ankara'da doğalgazın KDV dahil metreküp fiyatı: 1.84 TL oldu! 

Ankara'da 1 m³ doğalgaz = 1 lira 84 kuruş

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