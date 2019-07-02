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Ankara'daki bereketli yağışlar 'bal'a yaradı

Mamak’ta arıcılık yapan Ahmet Şeker, yazın da devam eden yağışların kırlarda yeşil örtüyü koruduğunu ve bu sayede balda verimi artırdığını söyleyerek 1 haftaya hasada başlayacaklarını belirtti.
Ankara'daki bereketli yağışlar 'bal'a yaradı

Mamak Kıbrıs Köyü’nde 30 yıla yakındır arıcılık yapan Ahmet Şeker, 15 güne kadar Başkent’te başlayacak bal hasadını gazetemize değerlendirdi. Bu yıl son 10 yılın ev verimli yıllarından biri olduğuna dikkat çeken Şeker, güneş ve yağmurun dengeli şekilde bu aylara kadar kendini göstermesi olduğunu söyledi. Kıbrıs Köyü Vadisi’nin halen yeşil olduğunu belirten Şeker, “Normalde bu aylarda buralar kurumaya yüz tutar sararırdı. Şu an yem yeşil. Arının ihtiyacı olan polen bolca mevcut. Bu durum bal üretimini artırır” dedi. Şeker, Ankara’da çıkan balın tek bir bitkiden değil kır çiçeklerinden oluşan çiçek balı olduğunu söyledi. 

KİLOSU 50-100 LİRA ARASI DEĞİŞİR

Şeker, “Gerçek balın kilosu 50-100 lira arasında değişir. Onun dışında 20-30 liralara bal satmak için elinizde tonlarca balın olması gerekir. Bunun emeği var, masrafı var. Kolay bir iş değil. Bakım gerektirir.” 

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YAĞIŞLAR ZARAR DEĞİL FAYDA VERDİ

Şeker, “Mart, nisanda arılar yöresel olarak çok hapis kalmadı. Sonrasında mayıs ve haziran ayında akşam saatlerinde yağışlar meydana geldi. Daha sonra ertesi gün akşama kadar yine arıcılar güneşli havada çalışmasına devam etti. Bilinenin aksine yağışlı hava bala zarar vermekten öte büyük fayda sağladı. Sürekli yeşil kaldı. Temmuz ayındayız halen ortalık yeşil. Yeşil demek polen demek, polen demek bal demektir. Tabi bu durum coğrafi bölgeye göre değişir. Mamak’ta şu an çok iyi bir durum var. Son 10 yılın en verimli dönemini geçirdik. Ancak Koçhisar’da aynı iyilikte değil. Orada yağış devamlı oldu.” 

ANKARA’DA HASAT EN GEÇ 1 HAFTAYA BAŞLAR 

Şeker, “Ankara’nın tüm ilçelerinde bal hasadı önümüzdeki haftadan itibaren başlar. Ben ayın 15’inde yapacağım. Şu an için her şey yolunda. Ama hava şartları bir anda değişir. Biz arıcılık yapan arkadaşlara her zaman zamanında hasat yapmalarını söylüyoruz. Üreticiler, biraz daha fazla dursun derse Allah muhafaza bir aksilik olur elindeki baldan da olur. O yüzden her şey zamanında olacak. Bu işlerde öyle kesin konuşulmaz. Hava şartları bir anda değişebilir.”

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ANKARA’DA ÇİÇEK BALI OLUR

Şeker, “Ankara’da arılar bir çeşit bitkiden bal almıyor. 250 300 çeşit bitkinin balını alıyor. Tam bir isim veremiyoruz. Örnek veriyorum Muğla’da çam balı olur diyebilirsiniz fakat bizim buralarda bu geçerli değil. Buradaki bala çiçek balı diyebiliriz. Her yörenin belli bir bitki çeşitliliği vardır. Kafkas melezi ve Anadolu ırkı var.”

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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