  • BIST 102.686
  • Altın 255,703
  • Dolar 5,5506
  • Euro 6,1902
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 26 °C
»

Ankara'daki süz havuzlarında çocukların tehlikeli oyunu

Başkent’te aşırı sıcakların etkisini göstermesi ile birlikte süs havuzlarına serinlemek için giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.
Ankara'daki süz havuzlarında çocukların tehlikeli oyunu

Havaların ısınması ile birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yetkililerin tüm uyarılarına rağmen süs havuzlarına yöneliyor. Objektiflerimize Mamak’tan yansıyan bu kareler tehlikeli oyunu gözler önüne seriyor. Yaşları 5 ila 13 arasında değişen çocuklar çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen eğlencelerini sürdürüyor.

ELEKTRİK ÇARPABİLİR

Ankara’nın birçok noktasında yer alan süs havuzları çocukların tehlikeli oyununa dönüşmüş durumda. Mamak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler çocukların tehlikeli oyununu gözler önüne seriyor. Yaşları 5 ila 13 arasında değişen çocuklar elektrik kablolarının bulunduğu süs havuzuna girerek adeta canlarını tehlikeye atıyor. Yetişkinler uyarısına aldırış etmeyen çocuklar, tehlikeden habersiz oyunlarını sürdürüyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Uzmanlar aileleri bu konuda uyarırken, çocukları süs havuzu konusunda bilgilendirmelerini öneriyor. Süs havuzları aynı zamanda sağlıklı olmadığı için çocukların sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar olası bir can kaybında sorumluluğun ailede olacağını bildiriyor.

sus-havuzlari,-ankara,-mamak,-tehlikeli,-cocuklar,,.jpg

HAVUZA GİDECEK PARALARI YOK

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan süs havuzlarında “süs havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelası bulunuyor. Tüm bu uyarılara rağmen tehlikeli oyunlarına devam eden çocuklar, havuza gidecek kadar ekonomik durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden süs havuzlarını tercih ettiklerini belirtiyor.

ÇÖZÜM; HER MAHALLEYE BİR HAVUZ

Çocukları gören vatandaşlar ise ilgili belediyelerden her mahalleye en az bir havuz yapılmasını istiyor. Olası bir can kaybını önlemek için tek çarenin bu olduğunu belirten vatandaşlar, belediyelerin çocuklara ücretsiz havuz imkânı sunması ile bu tehlikeli oyunun sonlanacağına inanıyor. Vatandaşlar, “Her mahalleye her semte çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği ücretsiz yüzme havuzları yapılmalı. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu tür yerlerde oluşabilecek herhangi bir can kaybı ihmalden öte, imkân kısıtlılığındandır. Belediyeler bu konuda hassas davransınlar ve yatırımlarını çocuklarımız için yapsınlar” diyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban alımını son güne bırakmayın!30 Temmuz 2019 Salı 00:15
  • Ankara'da "Genç Çiftçi Projesi" ile 178 girişimci kendi işinin patronu oldu30 Temmuz 2019 Salı 00:10
  • 29 Temmuz HADİ ipucu sorusu: İstanbul'un en merkezi AVM'lerinde konumlandırılmış sabit adreslere ne denir?29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:15
  • 29 Temmuz 12.30 HADİ ipucu sorusu: Kargo ücreti ödemeden ve kargo beklemeden teslim alabileceğiniz yerlere ne ad verilir?29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:09
  • Ankara Savaşı’nın ardından 617 yıl geçti29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:30
  • Uluslararası Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda Enes Çağlar'a milli görev29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:25
  • Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören: Sabahları duramıyoruz29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:20
  • Çakmak gazı çeken çocuklar ormanlık alanı mesken tuttu29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:15
  • Kudüs'te tarihin en büyük yıkımı27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:20
  • Selçuklu Tropikal Kelebek Bahçesi Başkent’e 1 buçuk saat uzaklıkta27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti