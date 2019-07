Ankara'daki süz havuzlarında çocukların tehlikeli oyunu

Başkent’te aşırı sıcakların etkisini göstermesi ile birlikte süs havuzlarına serinlemek için giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Havaların ısınması ile birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yetkililerin tüm uyarılarına rağmen süs havuzlarına yöneliyor. Objektiflerimize Mamak’tan yansıyan bu kareler tehlikeli oyunu gözler önüne seriyor. Yaşları 5 ila 13 arasında değişen çocuklar çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen eğlencelerini sürdürüyor.

ELEKTRİK ÇARPABİLİR

Ankara’nın birçok noktasında yer alan süs havuzları çocukların tehlikeli oyununa dönüşmüş durumda. Mamak’ta objektiflerimize yansıyan bu kareler çocukların tehlikeli oyununu gözler önüne seriyor. Yaşları 5 ila 13 arasında değişen çocuklar elektrik kablolarının bulunduğu süs havuzuna girerek adeta canlarını tehlikeye atıyor. Yetişkinler uyarısına aldırış etmeyen çocuklar, tehlikeden habersiz oyunlarını sürdürüyor.

AİLELER VE ÇOCUKLAR BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Uzmanlar aileleri bu konuda uyarırken, çocukları süs havuzu konusunda bilgilendirmelerini öneriyor. Süs havuzları aynı zamanda sağlıklı olmadığı için çocukların sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar olası bir can kaybında sorumluluğun ailede olacağını bildiriyor.

HAVUZA GİDECEK PARALARI YOK

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan süs havuzlarında “süs havuzuna girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelası bulunuyor. Tüm bu uyarılara rağmen tehlikeli oyunlarına devam eden çocuklar, havuza gidecek kadar ekonomik durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden süs havuzlarını tercih ettiklerini belirtiyor.

ÇÖZÜM; HER MAHALLEYE BİR HAVUZ

Çocukları gören vatandaşlar ise ilgili belediyelerden her mahalleye en az bir havuz yapılmasını istiyor. Olası bir can kaybını önlemek için tek çarenin bu olduğunu belirten vatandaşlar, belediyelerin çocuklara ücretsiz havuz imkânı sunması ile bu tehlikeli oyunun sonlanacağına inanıyor. Vatandaşlar, “Her mahalleye her semte çocuklarımızın güzel vakit geçirebileceği ücretsiz yüzme havuzları yapılmalı. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu tür yerlerde oluşabilecek herhangi bir can kaybı ihmalden öte, imkân kısıtlılığındandır. Belediyeler bu konuda hassas davransınlar ve yatırımlarını çocuklarımız için yapsınlar” diyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

