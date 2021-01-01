  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
» »

Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı

Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı
MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ve futbolcular, yeni yıl mesajı paylaştı. 

Başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Dalcı, futbolcular Ricardo Friedrich, Cebrail Karayel ve Saba Lobjanidze yeni yıl için mesaj paylaştı. Teknik direktör Mustafa Dalcı güzelliklerle dolu bir yıl temennisinde bulunarak, "Yaşamın olduğu yerde umut vardır. Yeni yılda umutların gerçek, mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum. Yaşadığımız bu sene dünyada ve ülkemizde gerçek anlamda zorluklarla geçirdik. Mesafelerin olmadığı, insanların birbirini kucakladığı, savaşların olmadığı, güzelliklerin olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Herkese mutlu seneler" mesajını verdi. 

Futbolcular Ricardo Friedrich ve Saba Lobjanidze, "Mutlu yıllar Ankaragücü ailesi" derken, defans oyuncusu Cebrail Karayel, "Bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk getirsin bizlere. Ankaragücü için de inşallah önümüzdeki sene bol galibiyetli bir yıl olur. Hak ettiğimiz en üst seviyelerde ligi bitirirkek, taraftarlarımız da mutlu olur, bizler de mutlu oluruz" dileğinde bulundu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Gençlerbirliği teknik direktörü ve futbolcularından yeni yıl mesajı
Gençlerbirliği teknik direktörü ve futbolcularından yeni yıl mesajı
Paralimpik yüzücü Elif İldem azmiyle engel tanımıyor
Paralimpik yüzücü Elif İldem azmiyle engel tanımıyor
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı
Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Formula 1'in İstanbul'daki tanıtım filmi tüm dünyada yayında
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Olimpiyat şampiyonu Akgül'den gençlere altın öğütler
Son Eklenen Videolar
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın
Tuzla'da fabrika bahçesinde yangın
Polise yakalanan alkollü sürücünün gülümseten diyaloğu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Polise yakalanan alkollü sürücünün gülümseten diyaloğu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen kadın, polis memurlarına hakaret etti
Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen kadın, polis memurlarına hakaret etti
Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı
Çubuk'ta Hamdi Ağalar Konağı'nın halk kütüphanesine dönüştürülmesi için protokol imzalandı
Aden Havalimanında patlama
Aden Havalimanında patlama
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti