Ankaralı başkanların faaliyet raporları bir bir onaylandı

Başkent’teki ilçe belediyelerinin 2020 yılı faaliyet raporları bir bir onaylanırken başkanlar sosyal medya hesaplarından meclis üyelerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Başkent’teki ilçe belediyelerinin nisan ayı Meclis toplantılarında 2020 yılının faaliyet raporları da görüşüldü. Başkanların bir yılı oylandı. Görüşmelerde başkanlar faaliyetlerini anlatırken muhalefet ise, eleştirilerini sıraladı. Keçiören, Yenimahalle, Altındağ, Mamak, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı, Akyurt, Pursaklar ve Beypazarı’nda ilçe meclis toplantılarında 1 yıllık faaliyet raporları onaylandı. Başkanlar, meclise ve sosyal medya üzerinden hemşerilerine teşekkür ederek hizmetlerin durmayacağı konusunda vurgu yaptı.

YAŞAR: HER MAHALLEMİZE EŞİT HİZMET

Yenimahalle Belediye Meclisi’nde onaylanan 2020 faaliyet raporu sonrası Başkan Fethi Yaşar şu ifadelere yer verdi:

“Yenimahalle Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmak için bürokratından işçisine kadar tüm kadrosu ile durmaksızın hizmet ediyor. Yenimahalle’de sanat, kültür, eğitim ve spor gibi birçok alanda yüzlerce projenin altına imza atmış bir belediyeyiz. Yenimahalle’de kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan; her vatandaşımıza eşit davranıyor, her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz.

ALTINOK: 2020’DE BORÇLARIMIZI KAPATTIK

Keçiören Belediye Meclisi’nde meclisinde onaylanan faaliyet raporunun ardından Başkan Turgut Altınok, “Hizmetle dolu 2 yılı geride bıraktık. Keçiören’e hizmet etmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. Gece gündüz, cumartesi pazar demeden her gün hizmetkâr olmaya ve insanımızın hak ettiği hizmetleri yapmaya devam ettik. 2020, Keçiören’in borçlarının ödendiği parlak bir hizmet yılı oldu. Aynı zamanda yatırımların arttığı, birçok eser ve projeye imza attığımız bir yıl oldu” dedi.

KÖSE: MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse onaylanan faaliyet raporunun ardından, “2021 yılı Nisan Ayı son Meclis toplantımızı gerçekleştirdik.2020 Yılı Faaliyetlerimizi Meclis Üyelerimiz ve Kamuoyu ile paylaştık. Yaptığımız tüm faaliyetlerin ve verdiğimiz hizmetlerin güzel Mamak'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. İlk günkü aşkla milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

ERCAN: ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Sincan Belediye Meclisi’nde onaylanan 2020 faaliyet raporunun ardından Başkan Murat Ercan çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Belediye Meclisimizde 2020 yılı faaliyet raporu sunumumuzu gerçekleştirdik. Hep birlikte emek verdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarıma başarıyla tamamladığımız dönem için teşekkür ediyorum.”

DEMİREL: BORÇSUZ HİZMETLER VE YATIRIMLAR

Etimesgut Belediye Meclisi’nde onaylanan faaliyet raporunun ardından Başkan Enver Demirel, “2020 yılı faaliyet raporumuz, Belediye Meclisi'mizden oy birliğiyle geçti. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Faaliyet raporumuzda güçlü bir belediyenin borçsuz hizmetleri ve yatırımları var. İnşallah, hemşerilerimizin yaşam kalitesini artıran hizmetlerimize devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

BALCI: ÇALIŞMAYA DEVAM

Altındağ Belediye Meclisi’nde kabul edilen 2020 faaliyet raporunun ardından Başkan Asım Balcı, “Altındağ Belediye Meclisimizde yaptığımız sunumun ardından 2020 yılı Faaliyet Raporumuz değerli meclis üyelerimizin oyları ile kabul edildi. Altındağ için var gücümüzle çalışmaya devam” ifadelerine yer verdi.

ABB’NİN RAPORU DA BU AY GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan ilçe belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) de nisan ayı toplantısında ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı faaliyet raporlarını görüşecek.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA