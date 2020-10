Ankaralı berberlere 10 üzerinde 10

Berberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan pandemi sürecini Ankaralı berberlerin başarıyla geçirdiklerini belirterek, “Bu süreçte berberlerimiz 10 üzerinden 10 puan aldı” dedi.

Berberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Münür Önkan, pandemi sürecini berber esnafının başarıyla geçirdiğini belirtti. Önkan, “Tüm kurallara riayet ediyoruz. Bütün önlemleri aldık. Üyelerimize gerekli eğitim ve bilgiyi verdik. Ankara berberleri bu süreçte on üzerinden on puan aldı. Odamıza her hangi bir şikayet gelmedi. Aksine vatandaşlarımız alınan hijyen tedbirlerinden duydukları memniyeti dile getirdi” diye konuştu.

HER ŞEY DEZENFEKTE EDİLİYOR

Önkan, güne dükkanı havalandırarak ve dükkanı dezenfekte ederek başladıklarını, içeriye sadece bir müşteri aldıklarını, tüm kurallara riayet ettikleri için Başkentli berberler olarak pandemi sürecinde bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti. Önkan, “Her müşteriden sonra tüm alet veedevatı dezenfekte ediyoruz. İçeriye ikinci bir müşteri almıyoruz.”

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER KULLANILIYOR

“Gerekli uyarı levhalarını dükkanın her köşesinde bulunduruyoruz. Kişiye özel tek kullanımlık ürünler kullanıyoruz. Kendi kişisel bakımımıza da ayrıca dikkat ederek taşıyıcı unsuru ortadan kaldırıyoruz. Her müşteriden sonra ellerimizi yıkıyoruz. Ateş ölçer ile ateşini ölçüyoruz” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Tıraş olmanın insanları rahatlattığını ve mutlu ettiğini hatırlatan Önkan, “İnsanlar temiz ve hijyen bir dükkanda tıraş olurlarsa daha mutlu oluyorlar. Özellikle de bu süreçte tüm temizliği müşterinin gözü önünde yaptığımız için müşterilerimiz güven duyuyor. Pandemi sürecinde tüm berber esnafımız havlu kullanımını ortadan kaldırarak tek kullanımlık havluya geçti. Müşterilerimiz gayet memnun.”

MÜCADELE SÜRÜYOR

“Tüm berber esnafımız korona ile mücadeleye devam ediyor. Başkentli berberler oda olarak yaptığımız çalışmalarla her türlü bilgiyle donatılıyorlar ve bu gibi süreçlere önceden hazırlanıyorlar. Bu süreçte de gerek bilgilendirmeler gerek denetimler halen devam etmektedir. Gerek ilgili belediyelerin ekipleri gerek odamızın ekipleri esnafımızı sürekli denetlemektedir.”

DENETİMLER HAT SAFADA

“Denetimler hat safadadır. Bu denetimlerden başarıyla geçiyoruz ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ankara berberleri bu süreçte on üzerinden on puan aldı. Odamıza herhangi bir şikayet gelmedi. Aksine birçok vatandaş memnuniyetini dile getirdi.

EĞİTİM SEMİNERLERİ MEYVESİNİ VERDİ

“Ankara Berberler Odası’nın bu bir başarısıdır. Uzun yıllardır bu konularda verdiği eğitim seminerlerinin bu süreçte meyvesini toplamıştır. Ankaralı berberlerimizi kutlamak lazımdır. Oda başkanımız Sezayi Kara önderliğinde yeni bir akademi kurduk ve bunun meyvelerini topluyoruz. Başkentli berberler bu süreçte çok başarılı, bu başarının sırrı da oda başkanımız Sezayi Kara sayesindedir” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA