Anne ve Babaya Saygılı Olmak

Davranışların en güzeli anne, babaya saygılı davranmaktır. İnsanoğlu sert ve merhametsiz tavırları ile bilinmektedir. Ancak anne ve babanın vermiş olduğu güzel ahlak ve güzel terbiye bu kötü huyları açıkta bırakır. Bilinmelidir ki Cenabı Allah da anne ve babaya saygılı olmayı merhametli davranmayı ve onlara her daim iyilikte bulunmayı emretmiştir.

Bir gün bir adam uzun süren bir yolculuğun ardından Peygamber Efendimizin yanına gelmiş ve ona inandığını iman ettiğini ve onunla cihad etmek istediğini söylemiştir. Oysaki geride bakıma muhtaç anne ve babasını bırakmıştı. Bunu Peygamber Efendimize anlatmış ve ben yaşlı anne ve babamı geride bırakarak geldim yanınıza dedi, bunun üzerine Peygamberimiz onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür demiştir. Peygamber Efendimizin bu davranışı anne ve babanın önüne hiçbir şeyin geçmeyeceği ancak onların izinlerinin doğrultusunda bunu gerçekleştirebileceği açıklanmıştır.

Anne ve babaya kötü söz söylemek, onlara lanet okumak, onların kalplerini kırmak Allah’ın sevmediği şeylerdir. Bu sebepledir ki Allah-u Teala, “Rabbin sadece kendisine kulluk etmemizi ve anne babaya iyi davranmamızı kesin bir şekilde emretmiştir, eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme onları azarlama, onlara saygılı güzel söz söyle, onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger ve rabbim onların beni küçükken sevgi ve şefkatle sende onlara merhamet eyle diye dua et buyrulmaktadır.” (İsra Suresi 23 ve 24 ayet)

Hem Kuranı Kerimde olsun hem de Peygamber Efendimizin yaşamında her daim anne ve babaya saygılı davranmayı emretmişlerdir. Peygamber Efendimiz rabbinin hoşnutluğu anne ve babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ile anne ve babanın öfkesine bağlıdır. Bizler rabbimizin rızasını kazanmak ve bu dünyada ki görevimizi en güzel biçimde yerine getirmek için çabalamalıyız. Bunun içinde onları ziyaret etmeliyiz, neye ihtiyaçları varsa gidermeliyiz, sevip saymalıyız böylece rabbimizin rızasına mazhar olabiliriz. Rabbimiz hesap görülecek günde beni, ana, babamı ve inananları bağışla olmalıdır. Sevgi ve Dua ile.